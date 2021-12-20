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ПОЛИТИКА

Арахамия допускает расширение действия "экономического паспорта" на пенсионеров

Арахамия о возможной отмене "экономических паспортов": Это будет политическое самоубийство забрать деньги у детей
Арахамия о возможной отмене "экономических паспортов": Это будет политическое самоубийство – забрать деньги у детей
Фото: sluga-narodu.com

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия допускает расширение действия президентской инициативы "экономический паспорт" на пожилых людей. Об этом он сказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Конечно, есть за что эту инициативу критиковать. Например, она распространяется на детей 2019 года рождения, а не на всех детей. Но логика наша проста: с какого-то момента надо начинать, а затем эту инициативу расширять как на других детей, так и на пенсионеров", – сказал Арахамия. 

Политик пояснил, что, поскольку у пенсионеров, особенно старше 70–80 лет, нет возможности дополнительных заработков, им надо получать безусловный базовый доход. 

Глава фракции отрицает возможность отмены "экономических паспортов" после их введения.

"Никто этого не сделает, потому что это будет политическое самоубийство – забрать деньги у детей. Даже если будет кризис экономический. Представляете, если четырем миллионам избирателей, у миллиона детей которых на счетах лежат накопленные государством средства, прийти и сказать: "Я у вас забираю эти деньги или переполовиниваю". Невозможно такое будет сделать", – считает нардеп. 

Контекст:

1 декабря, выступая на заседании Верховной Рады, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал введение экономического паспорта украинца. Его смогут получить дети, рожденные после 1 января 2019 года.

По словам президента, часть ренты за использование природных ресурсов Украины будут накапливаться на персональных счетах детей граждан Украины. "По достижении совершеннолетия наши дети смогут использовать эти деньги для получения образования в Украине или покупки жилья в Украине. Благодаря этим законам наши – или чьи-то – олигархи станут инвесторами в будущее наших детей. Я их поздравляю", – сказал Зеленский.

По данным главы парламентской фракции "Голос" Ярослава Железняка, в 2021 году рента за пользование недрами общегосударственного значения составила 35,2 млрд грн, в 2022-м планируется, что эта сумма составит 41 млрд грн. Детей в возрасте до 14 лет в стране 7,5 млн, отметил нардеп.

2 декабря Арахамия сообщил, что после введения экономического паспорта дети, рожденные в Украине, будут получать $10–20 тыс. на счета от рентных платежей.

Президентский пакет законопроектов об экономическом паспорте (№№6394, 6395, 6396) предусматривает отчисление в Фонд будущих поколений с 2023 года 35% ренты на добычу полезных ископаемых и 47,5% ренты на добычу нефти и газа. Предполагается, что доля отчисления будет ежегодно повышаться –  до 70% ренты на добычу полезных ископаемых в 2030-м и 95% ренты на добычу нефти и газа в 2033-м. Согласно законопроектам, выплаты из фонда можно будет потратить на учебу, покупку личного жилья после вступления в совершеннолетие, а также лечение тяжелых заболеваний до достижения 18 лет.

Теги: деньги, дети, пенсионеры, выплаты, Слуга народа, Давид Арахамия, безусловный базовый доход, экономический паспорт
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