Арахамия допускает расширение действия "экономического паспорта" на пенсионеров

"Конечно, есть за что эту инициативу критиковать. Например, она распространяется на детей 2019 года рождения, а не на всех детей. Но логика наша проста: с какого-то момента надо начинать, а затем эту инициативу расширять как на других детей, так и на пенсионеров", – сказал Арахамия.

Политик пояснил, что, поскольку у пенсионеров, особенно старше 70–80 лет, нет возможности дополнительных заработков, им надо получать безусловный базовый доход.

Глава фракции отрицает возможность отмены "экономических паспортов" после их введения.

"Никто этого не сделает, потому что это будет политическое самоубийство – забрать деньги у детей. Даже если будет кризис экономический. Представляете, если четырем миллионам избирателей, у миллиона детей которых на счетах лежат накопленные государством средства, прийти и сказать: "Я у вас забираю эти деньги или переполовиниваю". Невозможно такое будет сделать", – считает нардеп.