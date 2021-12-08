Экономический паспорт в Украине. Кто его получит и когда будут первые выплаты

Все законопроекты внес в Раду Зеленский и определил их как неотложные Фото: EPA

Законопроекты предусматривают создание фонда будущих поколений, который будет формироваться за счет взносов от уплаты рентных платежей за пользование недрами и будет предназначен для выплат его участникам. Активы фонда будут храниться в госбанке.

Управлять фондом будет совет, состоящий из пяти членов, избираемых на конкурсе. Конкурсная комиссия будет также состоять из пяти человек. Их должны назначить президент, Кабмин, Нацбанк, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовым рынкам и финансовый комитет Верховной Рады.

Ежегодный взнос на одного участника фонда определяется в размере двух минимальных зарплат, установленном законом на 1 января календарного года. Первый годовой взнос в 2023 году составит 21,8 млрд грн из расчета двух размеров минимальной зарплаты (7176 грн) и прогнозной статистики рождаемости.

Взносы будут выплачиваться из специального фонда госбюджета за счет следующих поступлений:

70% рентной платы за пользование недрами для добычи полезных ископаемых общегосударственного значения (в 2023 году – 35% с ежегодным увеличением на 5% до достижения 70%);

95% рентной платы за пользование недрами для добычи нефти, природного газа и газового конденсата (в 2023 году – 47,5% с ежегодным увеличением на 5%, кроме последнего года, в котором увеличивается на 2,5%, до достижения 95%);

рентная плата за пользование недрами в пределах континентального шельфа и/или исключительной (морской) экономической зоны Украины (в 2023 году 50% с ежегодным увеличением на 5% до достижения 100%).

Указанные поступления предусмотрены в проекте государственного бюджета на 2022 год и составляют 69 млрд грн.

Участниками этого фонда будут граждане Украины, рожденные после 1 января 2019 года. Для получения выплаты по достижении 18 лет участник фонда должен быть гражданином Украины и постоянно проживать на территории страны в течение последних пяти лет.

Деньги можно будет потратить на обучение, покупку собственного жилья, лечение тяжелых заболеваний и других критических состояний здоровья, подтвержденных в установленном порядке, в любое время до достижения 18 лет.

В случае смерти участника фонда право собственности на долю переходит к наследникам. На активы фонда нельзя наложить арест, взыскать или конфисковать.

К 2037 году, когда должны проводиться первые выплаты, в фонде должно быть 1,832 трлн грн – за счет взносов государства и инвестиционного дохода от размещения средств в государственные ценные бумаги. Планируется, что в 2037-м участники фонда получат 191 млрд грн (626 125 грн на одного человека).

За действия, повлекшие убытки участников фонда, предусмотрена административная и уголовная ответственность с максимальным штрафом в размере 10 тыс. необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (170 тыс. грн) и лишением права занимать определенные должности.

