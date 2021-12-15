"У них деньги из ж…, а мы за какие деньги это делать будем?” Богдан раскритиковал идею Зеленского об экономическом паспорте

"Это отдельная история: экономический паспорт украинца. Это же… Смотри: я знаю: он же привез это из Дубая, там, из Катара. Это же история, которую мы с тобой с детства блин... Хотели там родиться, потому что за рождение ребёнка – $10 тысяч долларов, на свадьбу – $15 тысяч долларов, на обучение – бесплатно. Блин, но у них нефть, газ. Их деньги из ж... Чем попало жуй", – говорит Богдан.

Экс-глава Офиса президента не понимает, за какие деньги должен реализовываться этот проект.

"А мы это за что будем делать? Мы как? Из каких?.. Мы же покупаем эту нефть. У нас бюджет в минусе каждый год, мы же… Они радуются перевыполнению доходов бюджета. Так ты возьми структуру этих бюджетов, перевыполнения доходов в бюджет. Это большая… Мы перевыполнили доходы за счет импортного НДС. Мы ввозим барахло, платим туда наши бабки, и за растаможку мы платим НДС. Вот мы перевыполнили. Так этим надо не гордиться – этого стесняться надо. Мы не создаем ВВП, добавленную стоимость, мы не продуцируем ни хрена. Мы берем кредиты, покупаем джинсы, заплатив налоги, бл...дь, и радуемся: смотри…" – возмутился он.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube