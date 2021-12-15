"У них деньги из ж…, а мы за какие деньги это делать будем?” Богдан раскритиковал идею Зеленского об экономическом паспорте

"Это отдельная история: экономический паспорт украинца. Это же… Смотри: я знаю: он же привез это из Дубая, там, из Катара. Это же история, которую мы с тобой с детства блин... Хотели там родиться, потому что за рождение ребёнка – $10 тысяч долларов, на свадьбу – $15 тысяч долларов, на обучение – бесплатно. Блин, но у них нефть, газ. Их деньги из ж... Чем попало жуй", – говорит Богдан.
Экс-глава Офиса президента не понимает, за какие деньги должен реализовываться этот проект.
"А мы это за что будем делать? Мы как? Из каких?.. Мы же покупаем эту нефть. У нас бюджет в минусе каждый год, мы же… Они радуются перевыполнению доходов бюджета. Так ты возьми структуру этих бюджетов, перевыполнения доходов в бюджет. Это большая… Мы перевыполнили доходы за счет импортного НДС. Мы ввозим барахло, платим туда наши бабки, и за растаможку мы платим НДС. Вот мы перевыполнили. Так этим надо не гордиться – этого стесняться надо. Мы не создаем ВВП, добавленную стоимость, мы не продуцируем ни хрена. Мы берем кредиты, покупаем джинсы, заплатив налоги, бл...дь, и радуемся: смотри…" – возмутился он.
1 декабря в ходе выступления на заседании Верховной Рады президент Украины Владимир Зеленский анонсировал введение экономического паспорта украинца.
"Мы проголосовали закон №5600, увеличивающий ренту и плату за использование природных ресурсов Украины. Мы направим эти средства именно на наших детей... Эта плата за использование наших, украинских недр будет накапливаться на персональных счетах детей граждан Украины. По достижении совершеннолетия наши дети смогут использовать эти деньги для получения образования в Украине или покупки жилья в Украине. Благодаря этим законам наши – или чьи-то – олигархи станут инвесторами в будущее наших детей. Я их поздравляю", – сказал Зеленский.
По данным главы парламентской фракции "Голос" Ярослава Железняка, в 2021 году рента за пользование недрами общегосударственного значения составила 35,2 млрд грн, в 2022-м планируется, что эта сумма составит 41 млрд грн. Детей в возрасте до 14 лет в стране 7,5 млн, отметил нардеп в Telegram.
2 декабря глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что после введения экономического паспорта дети, рожденные в Украине, будут получать $10–20 тыс. на счета от рентных платежей.