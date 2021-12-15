ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

"У них деньги из ж…, а мы за какие деньги это делать будем?” Богдан раскритиковал идею Зеленского об экономическом паспорте

 
|
Богдан не понимает, за какие деньги должен реализовываться проект экономического паспорта
Богдан не понимает, за какие деньги должен реализовываться проект экономического паспорта
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Экс-глава Офиса президента Украины Андрей Богдан считает, что у Украины нет ресурсов для реализации проекта экономического паспорта. Об этом он сказал в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Это отдельная история: экономический паспорт украинца. Это же… Смотри: я знаю: он же привез это из Дубая, там, из Катара. Это же история, которую мы с тобой с детства блин... Хотели там родиться, потому что за рождение ребёнка – $10 тысяч долларов, на свадьбу – $15 тысяч долларов, на обучение – бесплатно. Блин, но у них нефть, газ. Их деньги из ж... Чем попало жуй", – говорит Богдан.

Экс-глава Офиса президента не понимает, за какие деньги должен реализовываться этот проект.

"А мы это за что будем делать? Мы как? Из каких?.. Мы же покупаем эту нефть. У нас бюджет в минусе каждый год, мы же… Они радуются перевыполнению доходов бюджета. Так ты возьми структуру этих бюджетов, перевыполнения доходов в бюджет. Это большая… Мы перевыполнили доходы за счет импортного НДС. Мы ввозим барахло, платим туда наши бабки, и за растаможку мы платим НДС. Вот мы перевыполнили. Так этим надо не гордиться – этого стесняться надо. Мы не создаем ВВП, добавленную стоимость, мы не продуцируем ни хрена. Мы берем кредиты, покупаем джинсы, заплатив налоги, бл...дь, и радуемся: смотри…" – возмутился он.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

1 декабря в ходе выступления на заседании Верховной Рады президент Украины Владимир Зеленский анонсировал введение экономического паспорта украинца.

"Мы проголосовали закон №5600, увеличивающий ренту и плату за использование природных ресурсов Украины. Мы направим эти средства именно на наших детей... Эта плата за использование наших, украинских недр будет накапливаться на персональных счетах детей граждан Украины. По достижении совершеннолетия наши дети смогут использовать эти деньги для получения образования в Украине или покупки жилья в Украине. Благодаря этим законам наши – или чьи-то – олигархи станут инвесторами в будущее наших детей. Я их поздравляю", – сказал Зеленский.

По данным главы парламентской фракции "Голос" Ярослава Железняка, в 2021 году рента за пользование недрами общегосударственного значения составила 35,2 млрд грн, в 2022-м планируется, что эта сумма составит 41 млрд грн. Детей в возрасте до 14 лет в стране 7,5 млн, отметил нардеп в Telegram.

2 декабря глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что после введения экономического паспорта дети, рожденные в Украине, будут получать $10–20 тыс. на счета от рентных платежей.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Владимир Зеленский, выплаты, Андрей Богдан, Офис президента Украины, экономический паспорт
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Гордон об интервью с Лукашенко: Сын его, Коля – мой фанат, казал: "Папа, ты чего? Ты только Гордону и давай интервью"
Гордон об интервью с Лукашенко: Сын его, Коля – мой фанат, казал: "Папа, ты чего? Ты только Гордону и давай интервью"
Бен Аффлек признался, что пил, потому что был несчастлив в браке с Дженнифер Гарнер
Бен Аффлек признался, что пил, потому что был несчастлив в браке с Дженнифер Гарнер
"Прекрасная халатность", "Дарья, как обычно, на 18+". Астафьева засветила сосок
"Прекрасная халатность", "Дарья, как обычно, на 18+". Астафьева засветила сосок
"Ты такая красивая и сексуальная, даже когда мочишь пол". Мадонна поработала уборщицей в кинотеатре
"Ты такая красивая и сексуальная, даже когда мочишь пол". Мадонна поработала уборщицей в кинотеатре
  62-летний Ярославский о молодой жене: Будем осыпать бриллиантами и жемчугами, чтобы она оставалась дома
  62-летний Ярославский о молодой жене: Будем осыпать бриллиантами и жемчугами, чтобы она оставалась дома
"Почему надо врать: "Я буду любить жену больше, чем 15-летнюю девочку?" Проклова подтвердила, что несовершеннолетней крутила роман с Табаковым
"Почему надо врать: "Я буду любить жену больше, чем 15-летнюю девочку?" Проклова подтвердила, что несовершеннолетней крутила роман с Табаковым
ДиКаприо отказался сниматься с голой Мерил Стрип в фильме "Не смотрите наверх"
ДиКаприо отказался сниматься с голой Мерил Стрип в фильме "Не смотрите наверх"
"Все хорошо, но только не пропускай терапию". Экс-возлюбленная Маска в боди широко развела ноги на фоне Сатурна
"Все хорошо, но только не пропускай терапию". Экс-возлюбленная Маска в боди широко развела ноги на фоне Сатурна
"Грядут великие перемены". 47-летняя жена мэра Кличко сменила прическу
"Грядут великие перемены". 47-летняя жена мэра Кличко сменила прическу
"Я начала смотреть порно в 11 лет, и это разрушило мой мозг". Билли Айлиш рассказала, как порнография повлияла на ее жизнь
"Я начала смотреть порно в 11 лет, и это разрушило мой мозг". Билли Айлиш рассказала, как порнография повлияла на ее жизнь
"Был сильно пьян". СМИ сообщили, что 59-летнему Лепсу потребовалась помощь психиатра. Представители артиста это отрицают
"Был сильно пьян". СМИ сообщили, что 59-летнему Лепсу потребовалась помощь психиатра. Представители артиста это отрицают
"Так чертовски сексуально". 72-летняя модельер Вера Вонг впечатлила сеть образом в ультрамини-платье
"Так чертовски сексуально". 72-летняя модельер Вера Вонг впечатлила сеть образом в ультрамини-платье
  Джамала рассказала о своем гонораре на шоу "Голос. Діти" в 2019 году
  Джамала рассказала о своем гонораре на шоу "Голос. Діти" в 2019 году
"После этого он умер – выключился из игры". Гордон рассказал, какое впечатление на него произвел Morgenshtern
"После этого он умер – выключился из игры". Гордон рассказал, какое впечатление на него произвел Morgenshtern
"Как ей может быть 50?" Стилист Лопес обнародовал фото, на которых певица полностью оголила ноги и грудь
"Как ей может быть 50?" Стилист Лопес обнародовал фото, на которых певица полностью оголила ноги и грудь
"Горячая детка". Рианна без бюстгальтера показала "подпрыгивающую" грудь
"Горячая детка". Рианна без бюстгальтера показала "подпрыгивающую" грудь
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Она без трусов?" В сети обсуждают новые фото Ани Лорак (226736)
2
"Мать родная", "Как-то Тина раскрепостилась в последнее время". Полуголая Тина Кароль показала промежность (111812)
3
43-летняя Ани Лорак без трусов снялась с мужчиной (94643)
4
"Аж сосцы привстали на генерала", "Очень патриотично торчат". Волочкова шокировала сеть вульгарным снимком (79995)
5
"Люблю готовить, но больше – жрать". Полуголая Maruv станцевала на кухне в хрущевке (76519)
6
"Ух, станочек – огонь". Каменских крупным планом показала бедра и пах (59529)
7
"Богиня, госпожа, принцесса". Каменских оголила грудь, ноги и перекрасилась в блондинку (57161)
8
"Целлюлит видно, особенно на ногах", "Ее уже не узнать". Организаторы российской премии показали фото Седоковой крупным планом (37587)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS