"Никто не хочет быть политическим камикадзе". Арахамия считает маловероятным распад монокоалиции

"Вероятность такого сценария – процентов десять. Потому что начинается предвыборный цикл, и никто не хочет быть политическим камикадзе. Ты вышел из партии, и на тебе сразу штамп "предатель". Люди это так воспринимают, мы видим в округах", – пояснил Арахамия.

Нардеп отметил, что если все же это произойдет, то "придется создавать более широкую коалицию, уже настоящую коалицию".

Отвечая на уточняющий вопрос, с кем именно возможен новый формат парламентского большинства, Арахамия сказал: "Конечно же, с группами".

По его словам, у фракции "Слуга народа" и парламентских групп "Довіра" и "За майбутнє" совпадает видение по многим вопросам, о чем свидетельствуют голосования за законопроекты.

Арахамия напомнил, что в случае, если договориться о коалиции не получается, то закон предусматривает досрочные выборы в парламент.

"Но большинство людей в этих группах и других партиях понимают, что многие из них не пройдут в следующий парламент, поэтому будут вынуждены найти какую-то конструкцию, чтобы коалиция существовала", – отметил Арахамия.

Он подчеркнул, что не видит "такой прямой фатальной угрозы развала коалиции".