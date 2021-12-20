"Никто не хочет быть политическим камикадзе". Арахамия считает маловероятным распад монокоалиции

"Вероятность такого сценария – процентов десять. Потому что начинается предвыборный цикл, и никто не хочет быть политическим камикадзе. Ты вышел из партии, и на тебе сразу штамп "предатель". Люди это так воспринимают, мы видим в округах", – пояснил Арахамия.
Нардеп отметил, что если все же это произойдет, то "придется создавать более широкую коалицию, уже настоящую коалицию".
Отвечая на уточняющий вопрос, с кем именно возможен новый формат парламентского большинства, Арахамия сказал: "Конечно же, с группами".
По его словам, у фракции "Слуга народа" и парламентских групп "Довіра" и "За майбутнє" совпадает видение по многим вопросам, о чем свидетельствуют голосования за законопроекты.
Арахамия напомнил, что в случае, если договориться о коалиции не получается, то закон предусматривает досрочные выборы в парламент.
"Но большинство людей в этих группах и других партиях понимают, что многие из них не пройдут в следующий парламент, поэтому будут вынуждены найти какую-то конструкцию, чтобы коалиция существовала", – отметил Арахамия.
Он подчеркнул, что не видит "такой прямой фатальной угрозы развала коалиции".
Контекст:
Больше половины украинцев поддерживают роспуск Верховной Рады и Кабмина, свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг", опубликованные 20 декабря.
На последних парламентских выборах, которые состоялись в июле 2019 года, "Слугу народа" поддержали 43,16% избирателей, "Оппозиционную платформу – За жизнь" – 13,05%, "Батьківщину" – 8,18%, "Европейскую солидарность" – 8,1%, "Голос" – 5,82%. Другие партии не преодолели пятипроцентный барьер. Очередные парламентские выборы в Украине должны пройти в 2023 году.
За прошедшие 2,5 года часть нардепов покинула состав монобольшинства, некоторых исключили. По мнению вышедшего из фракции нардепа Романа Сохи, монобольшинство могут покинуть еще более 10 мажоритарщиков.
Арахамия объяснил выход нардепов из фракции "Слуга народа" желанием оппонентов развалить монобольшинство и обвинил покинувших фракцию депутатов в том, что они сделали это за деньги.
"Украинская правда" отмечала, что, хотя формально монобольшинство существует, фактическое его существование после создания объединения экс-спикера Дмитрия Разумкова "Разумная политика" "оказалось под вопросом. Из-за этого фракции "Слуга народа" для голосования по важным законопроектам необходимо постоянно согласовывать позиции с группами "Довіра" и "За майбутнє".
Источник "Украинской правды" в партии отметил, что создать коалицию с группами и формализовать отношения нельзя, потому что коалиция формируется только из депутатских фракций – "из-за этого приходится с ними постоянно разговаривать".
Издание отмечало, что из-за конфликта президента Владимира Зеленского с миллиардером Ринатом Ахметовым работа его фракции с этими группами может очень усложниться.