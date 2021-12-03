"Наглая ложь". Вышедший из "Слуги народа" нардеп Соха обещает подать в суд на Арахамию

Соха: Мы уже готовим либо обращение в правоохранительные органы, либо обращение в суд Фото: Роман Соха / Facebook

Арахамия связывает выход из фракции нардепов-мажоритарщиков с желанием оппонентов власти развалить монобольшинство. В разговоре с журналистами он обвинил Соху в том, что нардеп покинул фракцию за деньги. "Идет открытое финансирование и расшатывание. Господин Соха не идеологическая тушка, которая вышла. Думаю, он взял от $0,5 до 1 млн у одного из героев расследования господина [журналиста "Украинской правды"] Михаила Ткача", – цитировала его слова Gazeta.ua.

При этом Арахамия пальцем указал на журналистов канала "Украина 24", которым владеет миллиардер Ринат Ахметов.

"По поводу этого заявления господина Арахамии мы уже готовим либо обращение в правоохранительные органы, либо обращение в суд, потому что это наглая ложь. Таким образом они пытаются очернить тех людей, которые принимают такое решение, принимают аргументированно, с фактажом", – заявил в ответ Соха.

Нардеп объяснил, почему он принял решение о выходе из фракции. По его мнению, заместители главы Офиса президента – люди явно не с проевропейской позицией, и "мы удивляемся, откуда потом происходят утечки разной информации".

"Запорожье видело "смотрящих" в 2013 году. Сегодня они существуют при [президенте Владимире] Зеленском. Я не могу быть с этим..." – сказал он.