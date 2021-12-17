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"Кроме Давида Георгиевича, никто не попадал в такие ситуации". Арахамия посоветовал нардепам "народные курорты"

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Арахамия: У нас [на курорты] и не ездили, кроме Давида Георгиевича на полтора дня
Арахамия: У нас [на курорты] и не ездили, кроме Давида Георгиевича на полтора дня
Фото: sluga-narodu.com

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия посоветовал депутатам, на какие курорты им лучше ездить на каникулах, чтобы не попасть в скандалы, связанные с дорогим отдыхом. Его комментарий опубликовал Telegram-канал PavlovskyNEWS.

Отвечая на вопрос журналиста, Арахамия сказал, что нардепы фракции, за исключением его самого, дорогие курорты не посещали.

"А у нас и не ездили, кроме Давида Георгиевича на полтора дня. Больше никто не попадал в такие ситуации. Поэтому мне не надо рекомендовать, я скажу им просто: проведите Новый год так, как вы его провели в прошлом году", – сказал Арахамия.

По словам политика, "надо просто отдыхать на нормальных народных курортах – в Египте, в Турции".

Он также уточнил, что не считает Буковель "народным курортом" из-за высоких цен.

Контекст:

Год назад, в декабре 2021 года замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук говорила журналистам, что нардепы договорились не ездить на дорогие курорты, сообщал "Цензор.НЕТ". "Такая рекомендация есть. Простите, это неприлично отдыхать на дорогих курортах, когда в стране экономический кризис. Хотя, в большинстве, декларации моих коллег позволяют потратить большие средства на отдых. Это наше общее решение, ни у кого не возникало вопросов, почему", – сказала Кравчук.

Она также заявила, что среди депутатов фракции "в принципе никто сильно не ездил на Мальдивы и Сейшелы", и многие отдыхают в Украине.

В марте 2021 года политолог Андрей Смолий опубликовал фотографию Арахамии, сделанную в отеле Amari Havodda Maldives на Мальдивах. По данным на сайте Booking на то время, цена проживания в этом отеле составляла от 13 814 грн до 41 846 грн за одного человека, писал УНИАН.

Однако сам Арахамия в комментарии "Стране" заявил, что за отдых на Мальдивах он заплатил "$80 на человека, чтобы жить, где-то $650 на то, чтобы доехать", и провел там всего 1,5 дня – приехал, чтобы поздравить дочку, которой исполнилось пять лет.

На вопрос журналистов в июле, куда он хочет поехать в летний отпуск, Арахамия ответил: "На Северный полюс я хочу, где людей нет", цитировал УНИАН. Он также отмечал, что с учетом его большой семьи в случае отдыха за границей не может потратить меньше, чем $5 тыс. 

Теги: каникулы, курорт, отдых, Слуга народа, Давид Арахамия
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