"Кроме Давида Георгиевича, никто не попадал в такие ситуации". Арахамия посоветовал нардепам "народные курорты"

Арахамия: У нас [на курорты] и не ездили, кроме Давида Георгиевича на полтора дня Фото: sluga-narodu.com

Отвечая на вопрос журналиста, Арахамия сказал, что нардепы фракции, за исключением его самого, дорогие курорты не посещали.

"А у нас и не ездили, кроме Давида Георгиевича на полтора дня. Больше никто не попадал в такие ситуации. Поэтому мне не надо рекомендовать, я скажу им просто: проведите Новый год так, как вы его провели в прошлом году", – сказал Арахамия.

По словам политика, "надо просто отдыхать на нормальных народных курортах – в Египте, в Турции".

Он также уточнил, что не считает Буковель "народным курортом" из-за высоких цен.