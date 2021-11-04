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04 ноября, 2021
 
Новости

"Сбылась еще одна мечта". Влад Яма показал, как отдыхает на Мальдивах с семьей

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Влад Яма с сыном Леоном и женой Лилианой
Влад Яма с сыном Леоном и женой Лилианой
Фото: vladyama_official / Instagram

Украинский хореограф, главный судья шоу "Танцы со звездами" на телеканале "1+1" Влад Яма вместе с семьей улетел отдыхать на Мальдивы. Об этом 39-летний танцор сообщил 3 ноября в своем Instagram-аккаунте. К посту он приложил пляжное фото с женой Лилианой и сыном Леоном.

"Да, мы на Мальдивах. Просчитывали эту страну несколько раз, но всегда или было дороговато или, судя по отзывам, "туда меньше, чем на 10 дней нет смысла ехать". А когда было в запасе две недели, как правило, рвались в Америку. Так вот, пробыли сутки и убедились, что отзывы – так себе история. Важно не сколько, а как", – написал Яма.

Он подчеркнул, что изначально планировал с семьей отдохнуть в Египте, "в котором не был лет 13", но, по словам хореографа, цены на этом курорте практически приблизились к отдыху на Мальдивах.

"Сложно описать словами картинку… Просто кажется, что это кино… Сбылась еще одна мечта…" – признался в конце поста Яма.

Контекст:

Влад Яма родился 10 июля 1982 года в Запорожье в семье учителей истории. У него есть старший брат Дмитрий, который работает юристом.

Яма с семи лет занимается танцами. Окончил факультет физического воспитания в Запорожском национальном университете. После переезда в Киев он выступал в составе Украинской федерации современного танца. Принимал участие в проекте "Танцы со звездами", а позже стал членом жюри этого проекта.

В 2015-м хореограф женился на своей девушке Лилиане, с которой долго встречался. В декабре 2015-го у пары родился сын Леон.

Теги: Мальдивские острова, курорт, семья, Влад Яма, Мальдивы, отдых, хореограф, Лилиана Яма
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