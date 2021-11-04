"Сбылась еще одна мечта". Влад Яма показал, как отдыхает на Мальдивах с семьей

"Да, мы на Мальдивах. Просчитывали эту страну несколько раз, но всегда или было дороговато или, судя по отзывам, "туда меньше, чем на 10 дней нет смысла ехать". А когда было в запасе две недели, как правило, рвались в Америку. Так вот, пробыли сутки и убедились, что отзывы – так себе история. Важно не сколько, а как", – написал Яма.

Он подчеркнул, что изначально планировал с семьей отдохнуть в Египте, "в котором не был лет 13", но, по словам хореографа, цены на этом курорте практически приблизились к отдыху на Мальдивах.

"Сложно описать словами картинку… Просто кажется, что это кино… Сбылась еще одна мечта…" – признался в конце поста Яма.

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