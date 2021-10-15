"Только не говорите, что расходитесь". Влад Яма заявил, что они с женой "приняли серьезное решение"

Лилиана и Влад Ямы не уточнили, о каком решении речь, зато их подписчики выдвинули свои версии Фото: vladyama_official / Instagram

"Мы приняли серьезное решение…" – подписал фото 39-летний танцовщик.

Пост Ямы набрал больше 8 тыс. лайков. В комментариях подписчики выдвинули свои версии, о каком "серьезном решении" идет речь.

"Ты отпускаешь волосы?" – предположил украинский актер и телеведущий Андрей Бедняков.

"Завести еще одного ребенка?" – написала свою версию veta.kudryavtseva.

"Родить доченьку!" – уверена al.lazp.

"Ну только не говорите, что вы расходитесь", – попросила tanusha.110489.

View this post on Instagram A post shared by VLAD YAMA (@vladyama_official)