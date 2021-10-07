Бульвар Шоубиз
 
07 октября, 2021
 
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Влад Яма рассказал, что его раздражает в жене. Супруга сделала ответное заявление

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Влад и Лилиана Яма поженились в 2014 году после семи лет отношений
Влад и Лилиана Яма поженились в 2014 году после семи лет отношений
Фото: vladyama_official / Instagram

Украинский хореограф, ведущий и судья шоу "Танцы со звездами" на "1+1" Влад Яма заявил, что его в жене раздражает ее медлительность. Об этом он рассказал в программе "29 вопросов от "Люкс ФМ", которая 7 октября вышла на YouTube-канале "Люкс ФМ".

"Она иногда немножко медленнее, чем мне бы хотелось. Например, медленнее собирается. Еще есть одна особенность – она всегда повторяет то, что я говорю", – признался Яма.

По словам жены Ямы, она обижается на супруга, если тот не обращает на нее внимания.

"За работой он иногда обо мне забывает", – отметила она.

"Вынужден согласиться – так бывает. Просто после насыщенных дней приходишь домой и хочется упасть, втыкнуть в телевизор и почти не разговаривать. И тут я действительно понимаю, что кто-то покрасил волосы, сделал новые реснички", – согласился с женой хореограф.

ВИДЕО
Видео: Люкс ФМ / YouTube
Контекст:

Влад и Лилиана Яма поженились в 2014 году после семи лет отношений. Супруги воспитывают сына Леона (2015).

Теги: семья, Влад Яма, хореограф, Лилиана Яма
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