  Влад Яма рассказал, что его раздражает в жене. Супруга сделала ответное заявление

Влад и Лилиана Яма поженились в 2014 году после семи лет отношений Фото: vladyama_official / Instagram

"Она иногда немножко медленнее, чем мне бы хотелось. Например, медленнее собирается. Еще есть одна особенность – она всегда повторяет то, что я говорю", – признался Яма.

По словам жены Ямы, она обижается на супруга, если тот не обращает на нее внимания.

"За работой он иногда обо мне забывает", – отметила она.

"Вынужден согласиться – так бывает. Просто после насыщенных дней приходишь домой и хочется упасть, втыкнуть в телевизор и почти не разговаривать. И тут я действительно понимаю, что кто-то покрасил волосы, сделал новые реснички", – согласился с женой хореограф.

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Видео: Люкс ФМ / YouTube