Бульвар Шоубиз
 
22 сентября, 2021
 
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"Помню, как рассек лоб о багажник". Влад Яма с женой Лилианой отметили шерстяную свадьбу

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Влад и Лилиана Ямы поженились в 2014 году после семи лет отношений
Влад и Лилиана Ямы поженились в 2014 году после семи лет отношений
Фото: liliya_yama / Instagram

Украинский хореограф, судья шоу "Танцы со звездами" на телеканале "1+1" Влад Яма со своей женой Лилианой отметили шерстяную (или медную) свадьбу – семь лет в браке. 21 сентября, в годовщину, супруги одновременно запостили свадебные фотографии в своих аккаунтах в Instagram.

"Сегодня ровно семь лет с того яркого дня. Плакали все. И все от счастья. Это лучшие семь лет моей жизни. Пишу и слезы наворачиваются. Спасибо, Лилиана, за то, что делаешь меня счастливым каждый день! Люблю!" – написал 39-летний Яма.

Он добавил, что если бы мог вернуть время вспять, сделал бы предложение супруге гораздо раньше, а также уточнил, что празднует семь лет брака в Одессе.

"В этот день ровно семь лет назад мы дали клятвы друг другу. Кажется, что это было вчера. Помню этот день. Этот сильный дождь и бурю (хотя я себе представляла солнечный день), как ты рассек себе лоб о багажник. Ну, вы поняли, день был незабываемым и неповторимым", – написала Лилиана Яма.

Контекст:

Влад и Лилиана Ямы поженились в 2014 году после семи лет отношений. Супруги воспитывают сына Леона (2015).

Яма родился в Запорожье, окончил факультет физического воспитания в Запорожском национальном университете, получив диплом учителя физкультуры. Родители Ямы – учителя истории.

После переезда в столицу Яма занимался в киевском "Данс-центре" и выступал в Украинской федерации современного танца. Он принимал участие в проекте "Танцы со звездами", был членом жюри этого проекта, а также оценивал выступления участников на шоу "Україна має талант" и "Танцюють всі!".

Теги: свадьба, Влад Яма, хореограф, Лилиана Яма
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