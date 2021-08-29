"Цветное безумие". Влад Яма с женой и сыном поучаствовал в красочном забеге

В забеге Яма участвовал вместе с семьей – женой Лилианой и пятилетним сыном Леоном.

"Сегодня впервые всей семьей пробежали The Color Run 2021. Огонь! Невероятная атмосфера, яркие эмоции, счастливые дети!.. Рекомендую!" – подписал фото и видео Яма.

"Это какое-то цветное безумство. Молодчины", – прокомментировал пост хореографа пользователь с ником tbidnuk.

"Супер! Яркие, красивые! Молодцы", – написала lzamana1950.

"Вы такие класснючие", – считает olenkaiakubenko.

Контекст:

В мире во многих странах проводится The Color Run. Его инициатором является американец Трэвис Снайдер, благодаря которому этот веселый цветной забег впервые был проведен в 2011 году в городе Феникс в штате Аризона. В Украине забег впервые состоялся в 2014 году по инициативе киевского бегового клуба KM Running club.

Влад Яма родился 10 июля 1982 года в Запорожье, окончил местный университет и в этом же городе начал свою танцевальную карьеру. После переезда в Киев он выступал в составе Украинской федерации современного танца. Принимал участие в проекте "Танцы со звездами", а позже стал членом жюри этого проекта.

Хореограф вместе с женой Лилианой воспитывает сына Леона (2015).