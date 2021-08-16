"Зачем своим счастьем делитесь? Не оценят". Жена Влада Ямы показала романтические "танцевальные" фото с мужем

Влад и Лилиана Яма вместе уже 14 лет, хотя официально поженились в 2014-м Фото: liliya_yama / Instagram

"Магия танца и настоящие мы… Без Photoshop и без фильтров. Истинная жизнь. Для меня танец – больше, чем движения тела. Это самовыражение, эмоции, приключение, полет, мантра и еще много чего… Всегда танцуй так, будто тебя никто не видит", – подписала фото Лилиана Яма.

Она уточнила у подписчиков: "Как мы вам такие, настоящие?"

Одним и первых пост прокомментировал Влад Яма, написав: "Лайк".

"Невероятные, красивые, офигенные", – написала teya_vasilisa_jrt.

"Вы амабассадоры любви, семьи, гармонии и счастья. Люблю вас", – призналась katt_chuhriy.

"Какие фотографии прекрасные, вы такая красивая пара", – прокомментировал serikkenshenbaev.

"Зачем своим счастьем делитесь? Не оценят, а потерять можно. Ни одна реклама этого не стоит", – убеждена elenakhenk.

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