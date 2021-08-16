"Зачем своим счастьем делитесь? Не оценят". Жена Влада Ямы показала романтические "танцевальные" фото с мужем

"Магия танца и настоящие мы… Без Photoshop и без фильтров. Истинная жизнь. Для меня танец – больше, чем движения тела. Это самовыражение, эмоции, приключение, полет, мантра и еще много чего… Всегда танцуй так, будто тебя никто не видит", – подписала фото Лилиана Яма.
Она уточнила у подписчиков: "Как мы вам такие, настоящие?"
Одним и первых пост прокомментировал Влад Яма, написав: "Лайк".
"Невероятные, красивые, офигенные", – написала teya_vasilisa_jrt.
"Вы амабассадоры любви, семьи, гармонии и счастья. Люблю вас", – призналась katt_chuhriy.
"Какие фотографии прекрасные, вы такая красивая пара", – прокомментировал serikkenshenbaev.
"Зачем своим счастьем делитесь? Не оценят, а потерять можно. Ни одна реклама этого не стоит", – убеждена elenakhenk.
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Влад и Лилиана Ямы поженились в 2014 году после семи лет отношений. Супруги воспитывают сына Леона (2015).
Яма родился в Запорожье, окончил факультет физического воспитания в Запорожском национальном университете, получив диплом учителя физкультуры. Родители Ямы – учителя истории.
После переезда в столицу Яма занимался в киевском "Данс-центре" и выступал в Украинской федерации современного танца. Он принимал участие в проекте "Танцы со звездами", был членом жюри этого проекта, а также оценивал выступления участников на шоу "Україна має талант" и "Танцюють всі!".