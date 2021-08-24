Влада Яму госпитализировали после ужина в ресторане

Яма: В меню была указана карамель, а положили мед Фото: vladyama_official / Instagram

По словам Ямы, ужин был вкусным, а общение – приятным.

Скриншот: vladyama_official / Instagram

Но когда он вернулся домой, то почувствовал недомогание. Сперва хореограф даже планировал ехать в клинику самостоятельно, но у него отекло горло и стало трудно дышать.

Скриншот: vladyama_official / Instagram

По словам Ямы, он вызвал скорую. Медики диагностировали у него отек Квинке. Артист признался, что это третий подобный случай в его жизни.

Скриншот: vladyama_official / Instagram

Позже Яма уточнил, что причиной аллергической реакции стал мед.

"В меню была указана карамель, а положили мед. В заведении извинились и пообещали сделать выводы. Хотя такая ошибка может стоить жизни", – резюмировал он. Яма не уточнил, в каком заведении ужинал.

Скриншот: vladyama_official / Instagram