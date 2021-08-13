"Хочется убить". Влад Яма пожаловался на поклонников в Одессе

На видео Яма в плавках идет купаться в море.
"Водичка прозрачнейшая. Только, в отличие от Греции, исподтишка фотографируют", – написал он.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
"Люблю это. Это так здорово!" – прокомментировал телеведущий Андрей Бедняков.
"И хочется убить", – ответил Яма.
"Но ты сразу "зазвездишься" и станешь "намного хуже, чем по телевизору!" – отметил Бедняков.
"И еще "а я думала, вы больше", – добавил Яма.
"Хорошо хоть не "а я думала, у вас больше", – заметила подписчица dankoliliya.
Влад Яма начал танцевальную карьеру в родном городе Запорожье. После переезда в Киев выступал в составе Украинской федерации современного танца. Принимал участие в проекте "Танцы со звездами", а позже стал членом жюри этого проекта.
В 2009 году Яма открыл танцевальную школу в Запорожье, спустя год – в Одессе, а летом 2020 года – в Ивано-Франковске.
Хореограф вместе с женой Лилианой воспитывает сына Леона (2015).