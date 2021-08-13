"Хочется убить". Влад Яма пожаловался на поклонников в Одессе

На видео Яма в плавках идет купаться в море.

"Водичка прозрачнейшая. Только, в отличие от Греции, исподтишка фотографируют", – написал он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от VLAD YAMA (@vladyama_official)

"Люблю это. Это так здорово!" – прокомментировал телеведущий Андрей Бедняков.

"И хочется убить", – ответил Яма.

"Но ты сразу "зазвездишься" и станешь "намного хуже, чем по телевизору!" – отметил Бедняков.

"И еще "а я думала, вы больше", – добавил Яма.

"Хорошо хоть не "а я думала, у вас больше", – заметила подписчица dankoliliya.