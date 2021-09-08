Бульвар Шоубиз
 
08 сентября, 2021
 
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"Самая обольстительная и нежная", "Владу повезло". Жена Влада Ямы показала загорелые ноги и грудь

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Влад и Лилиана Ямы поженились в 2014 году после семи лет отношений
Влад и Лилиана Ямы поженились в 2014 году после семи лет отношений
Фото: liliya_yama / Instagram

Супруга украинского хореографа, судьи телешоу "Танцы со звездами" на телеканале "1+1" Влада Ямы Лилиана 7 сентября опубликовала в Instagram снимки с отдыха на Бирючем острове в Азовском море.

На снимках она позирует на пляже в летнем платье выше колен и с глубоким декольте.

"Нашла Мальдивы на Бирючем острове. Мое настроение сегодня такое. Скажите мне, пожалуйста: что здесь такое происходит, что даже глаза горят по-другому? Заметили? Кто знает?" – подписала фото Лилиана Яма.

Ее пост набрал больше 2,25 тыс. лайков. Одним из первых фото прокомментировал Влад Яма. "Энергетика. А ужинать будем?" – написал он. "Да, лапша с лососем на ужин", – ответила супруга.

"Очень красивая и позитивная!" – прокомментировала пост Лилианы Ямы zhenia_kostovska.

"Лилия, ты самая обольстительная и нежная девушка", – убежден gordienkovadim1.

"Какая красивая... М-м-м... Владу повезло", – считает vikkia874.

Контекст:

Влад и Лилиана Ямы поженились в 2014 году после семи лет отношений. Супруги воспитывают сына Леона (2015).

Теги: Азовское море, пляж, Влад Яма, хореограф, грудь, декольте, Лилиана Яма, лето, жена, ноги
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