"Самая обольстительная и нежная", "Владу повезло". Жена Влада Ямы показала загорелые ноги и грудь

На снимках она позирует на пляже в летнем платье выше колен и с глубоким декольте.
"Нашла Мальдивы на Бирючем острове. Мое настроение сегодня такое. Скажите мне, пожалуйста: что здесь такое происходит, что даже глаза горят по-другому? Заметили? Кто знает?" – подписала фото Лилиана Яма.
Ее пост набрал больше 2,25 тыс. лайков. Одним из первых фото прокомментировал Влад Яма. "Энергетика. А ужинать будем?" – написал он. "Да, лапша с лососем на ужин", – ответила супруга.
"Очень красивая и позитивная!" – прокомментировала пост Лилианы Ямы zhenia_kostovska.
"Лилия, ты самая обольстительная и нежная девушка", – убежден gordienkovadim1.
"Какая красивая... М-м-м... Владу повезло", – считает vikkia874.
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Влад и Лилиана Ямы поженились в 2014 году после семи лет отношений. Супруги воспитывают сына Леона (2015).