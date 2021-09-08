"Самая обольстительная и нежная", "Владу повезло". Жена Влада Ямы показала загорелые ноги и грудь

Влад и Лилиана Ямы поженились в 2014 году после семи лет отношений Фото: liliya_yama / Instagram

На снимках она позирует на пляже в летнем платье выше колен и с глубоким декольте.

"Нашла Мальдивы на Бирючем острове. Мое настроение сегодня такое. Скажите мне, пожалуйста: что здесь такое происходит, что даже глаза горят по-другому? Заметили? Кто знает?" – подписала фото Лилиана Яма.

Ее пост набрал больше 2,25 тыс. лайков. Одним из первых фото прокомментировал Влад Яма. "Энергетика. А ужинать будем?" – написал он. "Да, лапша с лососем на ужин", – ответила супруга.

"Очень красивая и позитивная!" – прокомментировала пост Лилианы Ямы zhenia_kostovska.

"Лилия, ты самая обольстительная и нежная девушка", – убежден gordienkovadim1.

"Какая красивая... М-м-м... Владу повезло", – считает vikkia874.

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