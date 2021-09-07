Пономарев – полицейский, Павлик – асфальтоукладчик, Яма – физрук. Звезды перевоплотились в тех, кем мечтали стать в детстве. Фоторепортаж

По словам организаторов, фотовыставка откроется в июне 2022 года в Киеве, ее цель – помочь молодежи найти себя.

"Актеры, певцы, блогеры, ведущие своим участием в этом фотопроекте демонстрируют, что есть профессии, которые не на слуху в соцсетях и не ведут за собой миллионы подписчиков, но они крайне важны для формирования будущего здорового общества. В таком полноценном обществе каждый находит себя, свое место и свое дело – не то, которое модное, а то, к которому лежит душа и есть талант", – говорится в пресс-релизе мероприятия.