"Полезный кайф". Влад Яма показал, что делает в салоне красоты каждые три месяца

По словам 39-летнего хореографа, он очень любит свою работу, но в ней "есть серьезные минусы".

"Минусы тоже есть, особенно с появлением телепроекта "Твій день" [на "1+1"] в моей жизни много стало грима. На прошлой неделе, эфирная неделя моя, из семи дней я гримировался все семь. Это, конечно, страшно звучит. Мне самому не верится. С этим нужно бороться. А борюсь я с этим примерно раз в три месяца", – объяснил подписчикам в начале видео Яма.

После он показал, как лежит на кушетке, пока с ним проводят косметологические процедуры.

"Скажите, а если у меня грим семь раз в неделю, а вот эту процедуру делают раз в три месяца, у меня вообще есть шансы?" – спросил на камеру у сотрудницы салона Яма. Она посоветовала ему проходить эту процедуру каждый месяц, на что Яма ответил: "Договорились".

фотогалерея ( 1 из 5) Скриншот: vladyama_official / Instagram Скриншот: vladyama_official / Instagram Скриншот: vladyama_official / Instagram Скриншот: vladyama_official / Instagram Скриншот: vladyama_official / Instagram