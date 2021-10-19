"Теперь мы еще больше счастливы. Спасибо за девочку". Влад Яма рассказал о пополнении в семье

"Я упирался два года, но они были в большинстве… Нет, я люблю собак, но с нашим графиком был уверен, что это невозможно. А потом вспомнил, что жизнь одна, решил поддаться жене и сыну и… кажется, теперь мы еще более счастливы. Вместе. Спасибо за умную и воспитанную девочку", – написал Яма и попросил подписчиков помочь ему с выбором клички для питомца.

Пост танцора набрал почти 11 тыс. лайков и больше 300 комментариев.

"У вас трех глаза похожи", – написала shavurska.

"Песик – чудо", – прокомментировала saveleva1305.

"Вы очень похожи, реально!" – считает renbolshakova.

View this post on Instagram A post shared by VLAD YAMA (@vladyama_official)