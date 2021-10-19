"Теперь мы еще больше счастливы. Спасибо за девочку". Влад Яма рассказал о пополнении в семье

"Я упирался два года, но они были в большинстве… Нет, я люблю собак, но с нашим графиком был уверен, что это невозможно. А потом вспомнил, что жизнь одна, решил поддаться жене и сыну и… кажется, теперь мы еще более счастливы. Вместе. Спасибо за умную и воспитанную девочку", – написал Яма и попросил подписчиков помочь ему с выбором клички для питомца.
Пост танцора набрал почти 11 тыс. лайков и больше 300 комментариев.
"У вас трех глаза похожи", – написала shavurska.
"Песик – чудо", – прокомментировала saveleva1305.
"Вы очень похожи, реально!" – считает renbolshakova.
View this post on Instagram
Влад и Лилиана Ямы поженились в 2014 году после семи лет отношений. Супруги воспитывают сына Леона (2015).
Яма родился в Запорожье, окончил факультет физического воспитания в Запорожском национальном университете, получив диплом учителя физкультуры. Родители Ямы – учителя истории.
После переезда в столицу Яма занимался в киевском "Данс-центре" и выступал в Украинской федерации современного танца. Он принимал участие в проекте "Танцы со звездами" и как конкурсант, и как судья, а также оценивал выступления участников на шоу "Україна має талант" и "Танцюють всі!".