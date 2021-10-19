Бульвар Шоубиз
 
19 октября, 2021
 
Новости

"Теперь мы еще больше счастливы. Спасибо за девочку". Влад Яма рассказал о пополнении в семье

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Влад и Лилиана Ямы показали фото нового члена семьи
Влад и Лилиана Ямы показали фото нового члена семьи
Фото: liliya_yama / Instagram

Украинский хореограф, судья шоу "Танцы со звездами" на телеканале "1+1" Влад Яма, который несколько дней назад заявил, что принял с женой серьезное решение, раскрыл секрет, что имел в виду. Вечером 18 октября он выложил в Instagram фото с женой Лилианой и белым щенком породы мультипу.

"Я упирался два года, но они были в большинстве… Нет, я люблю собак, но с нашим графиком был уверен, что это невозможно. А потом вспомнил, что жизнь одна, решил поддаться жене и сыну и… кажется, теперь мы еще более счастливы. Вместе. Спасибо за умную и воспитанную девочку", – написал Яма и попросил подписчиков помочь ему с выбором клички для питомца.

Пост танцора набрал почти 11 тыс. лайков и больше 300 комментариев.

"У вас трех глаза похожи", – написала shavurska.

"Песик – чудо", – прокомментировала saveleva1305.

"Вы очень похожи, реально!" – считает renbolshakova.

Контекст:

Влад и Лилиана Ямы поженились в 2014 году после семи лет отношений. Супруги воспитывают сына Леона (2015).

Яма родился в Запорожье, окончил факультет физического воспитания в Запорожском национальном университете, получив диплом учителя физкультуры. Родители Ямы – учителя истории.

После переезда в столицу Яма занимался в киевском "Данс-центре" и выступал в Украинской федерации современного танца. Он принимал участие в проекте "Танцы со звездами" и как конкурсант, и как судья, а также оценивал выступления участников на шоу "Україна має талант" и "Танцюють всі!".

Теги: животные, собаки, Влад Яма, хореограф, Лилиана Яма
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
В Гааге началось рассмотрение иска Украины против России по захвату кораблей в Керченском проливе. Главное
В Гааге началось рассмотрение иска Украины против России по захвату кораблей в Керченском проливе. Главное
Агрессивная экспансия лоукостеров, дешевые билеты и возможное банкротство украинских авиакомпаний. Что принесет Украине соглашение об "открытом небе" с ЕС
Агрессивная экспансия лоукостеров, дешевые билеты и возможное банкротство украинских авиакомпаний. Что принесет Украине соглашение об "открытом небе" с ЕС
  Панин: Я уже все просрал. И вот просрав, потеряв все, я почувствовал свободу
  Панин: Я уже все просрал. И вот просрав, потеряв все, я почувствовал свободу
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Каменских рассказала, будет ли принимать участие в "Танцах со звездами"
  Каменских рассказала, будет ли принимать участие в "Танцах со звездами"
"Ну что за богиня", "Какая стильная". В сети обсуждают новый образ Ани Лорак
"Ну что за богиня", "Какая стильная". В сети обсуждают новый образ Ани Лорак
  Осенний пирог из тыквы. Легкий рецепт сочного и ароматного десерта
  Осенний пирог из тыквы. Легкий рецепт сочного и ароматного десерта
"Лучше Ани Лорак и Веры Брежневой". Loboda показала тело в прозрачном платье-сетке
"Лучше Ани Лорак и Веры Брежневой". Loboda показала тело в прозрачном платье-сетке
"Теперь мы еще больше счастливы. Спасибо за девочку". Влад Яма рассказал о пополнении в семье
"Теперь мы еще больше счастливы. Спасибо за девочку". Влад Яма рассказал о пополнении в семье
"Это даже не пародия, а надругательство", "Не успевает уже Настя". Волочкова показала репетицию на пуантах
"Это даже не пародия, а надругательство", "Не успевает уже Настя". Волочкова показала репетицию на пуантах
"У вас элементарного стыда нет". Настя Каменских показала соблазнительное фото в бикини
"У вас элементарного стыда нет". Настя Каменских показала соблазнительное фото в бикини
"Икона украинского шоу-бизнеса", "Богиня". Оля Полякова засветила грудь в платье без бретелек
"Икона украинского шоу-бизнеса", "Богиня". Оля Полякова засветила грудь в платье без бретелек
  Итальянский возлюбленный Харлан назвал дорогу Николаев – Киев американскими горками
  Итальянский возлюбленный Харлан назвал дорогу Николаев – Киев американскими горками
"Вечно молодая и в форме". 67-летняя Вайкуле проехалась на велосипеде
"Вечно молодая и в форме". 67-летняя Вайкуле проехалась на велосипеде
"По-другому пробиться не могут". Проклова ответила Булановой, которая назвала жертв домогательств проститутками
"По-другому пробиться не могут". Проклова ответила Булановой, которая назвала жертв домогательств проститутками
"Не отчаивайся", "Ведь с тобой Алла и дети". Галкин в серой майке призвал поклонников бодриться
"Не отчаивайся", "Ведь с тобой Алла и дети". Галкин в серой майке призвал поклонников бодриться
Джоли пришла на премьеру фильма "Вечные" с двумя сыновьями и тремя дочерьми. Фото
Джоли пришла на премьеру фильма "Вечные" с двумя сыновьями и тремя дочерьми. Фото
  Билык рассказала, как отреагировала на решение старшего сына усыновить ребенка родом из африканской страны
  Билык рассказала, как отреагировала на решение старшего сына усыновить ребенка родом из африканской страны
Новая жена 61-летнего Тигипко опубликовала фото страстного поцелуя с ним
Новая жена 61-летнего Тигипко опубликовала фото страстного поцелуя с ним
"Как маленькая девочка", "Красивая пара". Приходько украдкой позировала в объятиях мужа
"Как маленькая девочка", "Красивая пара". Приходько украдкой позировала в объятиях мужа
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS