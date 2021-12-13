"Европейская солидарность" и "Слуга народа" – лидеры парламентского антирейтинга – опрос

В тройке лидеров парламентского антирейтинга также "Оппозиционная платформа – За жизнь", за которую никогда не стали бы голосовать 17% опрошенных.

9% респондентов не отдали бы свои голоса за "Батьківщину".

По 3% украинцев ни при каких обстоятельствах не стали бы голосовать за Радикальную партию и Партию Шария.

Опрос проводился с 28 ноября по 10 декабря среди граждан старше 18 лет по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Всего опрошено 2400 респондентов методом "лицом к лицу" с использованием планшета. Статистическая погрешность с вероятностью 0,95 не превышает 2,05%.

Согласно результатам опроса, "Слуга народа" лидирует в рейтинге политических партий – ее готовы поддержать 19% украинцев, которые намерены голосовать и определились с выбором. "Европейская солидарность" на втором месте – у нее 16%.