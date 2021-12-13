В Верховную Раду проходят семь партий, "Слуга народа" – лидер парламентского рейтинга – опрос

"Слугу народа" готовы поддержать 19% украинцев, которые намерены голосовать и определились с выбором Фото: Слуга Народу / Facebook

Если бы выборы в Верховную Раду прошли в ближайшее воскресенье, "Слугу народа" поддержали бы 19% украинцев, которые намерены голосовать и определились с выбором.

Следом идут "Европейская солидарность" (16%), "Батьківщина" (14%) и "Оппозиционная платформа – За жизнь" (13%).

Помимо этого, в парламент проходят партия нардепа, экс-спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова "Разумная политика" (9%), "Сила и честь" и партия "Наши" – по 5%.

Остальные партии не преодолевают проходной барьер. В частности, у "Украинской стратегии Гройсмана" 4%. У представленного сейчас в парламенте "Голоса" 1%.

Опрос проводился с 28 ноября по 10 декабря среди граждан старше 18 лет по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Всего опрошено 2400 респондентов методом "лицом к лицу" с использованием планшета. Статистическая погрешность с вероятностью 0,95 не превышает 2,05%.