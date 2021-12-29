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ПОЛИТИКА

В Верховную Раду проходят семь партий. "Слуга народа" – лидер парламентского рейтинга – опрос

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"Слугу народа" на выборах в парламент готовы поддержать 20,4% украинцев
"Слугу народа" на выборах в парламент готовы поддержать 20,4% украинцев
Фото: Слуга Народу / Facebook

Партия "Слуга народа" – лидер парламентского рейтинга. Об этом свидетельствуют опубликованные 29 декабря результаты опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.

Если бы выборы в Верховную Раду прошли в ближайшее время, "Слугу народа" поддержали бы 20,4% украинцев, которые намерены голосовать и определились с выбором.

На втором месте "Европейская солидарность", у которой 17,3%.

Следом идут "Батьківщина" (10,6%), "Разумная политика" (10,5%) и "Оппозиционная платформа – За жизнь" (9,9%).

Также в парламент проходят "Сила и честь" (6,7%) и партия "Наши" (5,2%).

Остальные партии проходной барьер не преодолевают. В частности, "Украинская стратегия Гройсмана" набирает 4,4%. У представленного сейчас в парламенте "Голоса" – 1%.

Опрос проводился 17–22 декабря среди украинцев от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Опрошено 2018 респондентов методом "лицом к лицу". Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Контекст:

На последних парламентских выборах, которые состоялись в июле 2019 года, "Слугу народа" поддержали 43,16% избирателей, "Оппозиционную платформу – За жизнь" – 13,05%, "Батьківщину" – 8,18%, "Европейскую солидарность" – 8,1%, "Голос" – 5,82%. Другие партии не преодолели пятипроцентный барьер.

Очередные парламентские выборы в Украине должны пройти в 2023 году.

Теги: Украина, выборы, рейтинг, ВО Батьківщина, соцопрос, политика, парламент, украинцы, Слуга народа, партия Наши, Оппозиционная платформа – За жизнь, Сила и честь, Европейская солидарность, Украинская стратегия, Разумная политика
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