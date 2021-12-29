В Верховную Раду проходят семь партий. "Слуга народа" – лидер парламентского рейтинга – опрос

"Слугу народа" на выборах в парламент готовы поддержать 20,4% украинцев Фото: Слуга Народу / Facebook

Если бы выборы в Верховную Раду прошли в ближайшее время, "Слугу народа" поддержали бы 20,4% украинцев, которые намерены голосовать и определились с выбором.

На втором месте "Европейская солидарность", у которой 17,3%.

Следом идут "Батьківщина" (10,6%), "Разумная политика" (10,5%) и "Оппозиционная платформа – За жизнь" (9,9%).

Также в парламент проходят "Сила и честь" (6,7%) и партия "Наши" (5,2%).

Остальные партии проходной барьер не преодолевают. В частности, "Украинская стратегия Гройсмана" набирает 4,4%. У представленного сейчас в парламенте "Голоса" – 1%.

Опрос проводился 17–22 декабря среди украинцев от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Опрошено 2018 респондентов методом "лицом к лицу". Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.