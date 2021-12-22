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ПОЛИТИКА

"Слуга народа" собирается на секретный новогодний корпоратив – журналист

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Возможно, "Слуга народа" будет праздновать свой корпоратив где-нибудь за пределами Киева
Возможно, "Слуга народа" будет праздновать свой корпоратив где-нибудь за пределами Киева
Фото: Официальный сайт партии "Слуга народа"

Партия "Слуга народа" собирается провести новогодний корпоратив, несмотря на то, что представители политической силы это отрицают. Об этом журналист "Украинской правды" Роман Кравец рассказал 22 декабря в эфире "Радио НВ".

"Источники говорят (я от двух людей слышал), что будет какой-то секретный корпоратив партии "Слуга народа". Сейчас обсуждается, куда можно вывезти народных депутатов, чтобы было как можно меньше внимания к ним. Конечно, в Гуту уже не поедут", – рассказал журналист.

Он добавил, что, возможно, "Слуга народа" будет праздновать свой корпоратив где-нибудь за пределами Киева. Кравец предположил, что празднования состоятся и в 15 группах парламентской фракции "Слуга народа".

"Мне говорили: "Ром, у нас в этом году корпоратива не будет, потому что мы не хотим попадаться". После дня рождения главы ОП Андрея Ермака, после расследования [журналистов] о его дне рождения не очень хотят "слуги народа" попадаться. Говорят: "Максимум, что будет – будем праздновать по группам, чтобы не злить общество", – рассказал журналист.

Контекст:

14 декабря председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко сказал, что нардепы их политсилы не планируют проводить новогодний корпоратив.

Гута – село в Ивано-Франковской области, где находится государственная резиденция "Синегора". "Украинская правда" 24 ноября опубликовала расследование, где говорилось, что 21 ноября на территории резиденции "Синегора" президент Украины Владимир Зеленский и Ермак отметили 50-летие главы ОП. Журналисты заявили, что глава государства и руководитель его офиса покинули Киев до завершения рабочего дня 19 ноября и вернулись в Киев вечером 22 ноября.

В расследовании говорится, что гостей, приглашенных на день рождения Ермака, доставляли вертолетами Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, которые предназначены для спасения людей. Также гостей юбилея перевозил вертолет Ми-8, находящийся, по информации собеседников расследователей, на службе или Вооруженных сил, или Нацгвардии.

По данным журналистов, 21 ноября Зеленский и Ермак на вертолете "быстро и незаметно" летали в Киев, почтили память погибших активистов Майдана (ОП публиковал релиз об этом мероприятии), потом президент наградил военных. В 13.00 вертолет ГСЧС вылетел из Козина и через два часа сел в Ивано-Франковске.

В ОПУ заявили, что "не было никакого четырехдневного празднования с фейерверками, концертами, макетами венецианской архитектуры, массовкой гостей и другими достопримечательностями".

Сам Ермак сообщил, что юбилей "никак особо не отмечал". "Только в понедельник заехал к родителям. Выгреб от мамы, что редко у них бываю и что выгляжу уставшим. Во вторник выделил один час, чтобы принять поздравления от коллег в Офисе президента", – заявил он.

Зеленский 26 ноября подтвердил, что он и Ермак были в государственной резиденции "Синегора" 21 ноября. По его словам, они находились там в рамках подготовки к мероприятиям, посвященным 30-летию украинской дипломатии.

Теги: Новый год, праздники, Синегора, Слуга народа, корпоратив
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