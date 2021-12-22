"Слуга народа" собирается на секретный новогодний корпоратив – журналист

"Источники говорят (я от двух людей слышал), что будет какой-то секретный корпоратив партии "Слуга народа". Сейчас обсуждается, куда можно вывезти народных депутатов, чтобы было как можно меньше внимания к ним. Конечно, в Гуту уже не поедут", – рассказал журналист.

Он добавил, что, возможно, "Слуга народа" будет праздновать свой корпоратив где-нибудь за пределами Киева. Кравец предположил, что празднования состоятся и в 15 группах парламентской фракции "Слуга народа".

"Мне говорили: "Ром, у нас в этом году корпоратива не будет, потому что мы не хотим попадаться". После дня рождения главы ОП Андрея Ермака, после расследования [журналистов] о его дне рождения не очень хотят "слуги народа" попадаться. Говорят: "Максимум, что будет – будем праздновать по группам, чтобы не злить общество", – рассказал журналист.