"Слуга народа" собирается на секретный новогодний корпоратив – журналист

"Источники говорят (я от двух людей слышал), что будет какой-то секретный корпоратив партии "Слуга народа". Сейчас обсуждается, куда можно вывезти народных депутатов, чтобы было как можно меньше внимания к ним. Конечно, в Гуту уже не поедут", – рассказал журналист.
Он добавил, что, возможно, "Слуга народа" будет праздновать свой корпоратив где-нибудь за пределами Киева. Кравец предположил, что празднования состоятся и в 15 группах парламентской фракции "Слуга народа".
"Мне говорили: "Ром, у нас в этом году корпоратива не будет, потому что мы не хотим попадаться". После дня рождения главы ОП Андрея Ермака, после расследования [журналистов] о его дне рождения не очень хотят "слуги народа" попадаться. Говорят: "Максимум, что будет – будем праздновать по группам, чтобы не злить общество", – рассказал журналист.
14 декабря председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко сказал, что нардепы их политсилы не планируют проводить новогодний корпоратив.
Гута – село в Ивано-Франковской области, где находится государственная резиденция "Синегора". "Украинская правда" 24 ноября опубликовала расследование, где говорилось, что 21 ноября на территории резиденции "Синегора" президент Украины Владимир Зеленский и Ермак отметили 50-летие главы ОП. Журналисты заявили, что глава государства и руководитель его офиса покинули Киев до завершения рабочего дня 19 ноября и вернулись в Киев вечером 22 ноября.
В расследовании говорится, что гостей, приглашенных на день рождения Ермака, доставляли вертолетами Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, которые предназначены для спасения людей. Также гостей юбилея перевозил вертолет Ми-8, находящийся, по информации собеседников расследователей, на службе или Вооруженных сил, или Нацгвардии.
По данным журналистов, 21 ноября Зеленский и Ермак на вертолете "быстро и незаметно" летали в Киев, почтили память погибших активистов Майдана (ОП публиковал релиз об этом мероприятии), потом президент наградил военных. В 13.00 вертолет ГСЧС вылетел из Козина и через два часа сел в Ивано-Франковске.
В ОПУ заявили, что "не было никакого четырехдневного празднования с фейерверками, концертами, макетами венецианской архитектуры, массовкой гостей и другими достопримечательностями".
Сам Ермак сообщил, что юбилей "никак особо не отмечал". "Только в понедельник заехал к родителям. Выгреб от мамы, что редко у них бываю и что выгляжу уставшим. Во вторник выделил один час, чтобы принять поздравления от коллег в Офисе президента", – заявил он.
Зеленский 26 ноября подтвердил, что он и Ермак были в государственной резиденции "Синегора" 21 ноября. По его словам, они находились там в рамках подготовки к мероприятиям, посвященным 30-летию украинской дипломатии.