На выборах в Верховную Раду проходной барьер преодолевают восемь партий – опрос

Лидирует в парламентском рейтинге "Слуга народа". Ее готовы поддержать 19,2% украинцев, которые намерены голосовать и определились с выбором.

Второе место занимает "Европейская солидарность" – 14,1%.

Следом идут "Батьківщина" (11,1%) и "Оппозиционная платформа – За жизнь" (10,5%).

Помимо этого, в Верховную Раду проходят следующие партии: "Украинская стратегия Гройсмана" (6,8%), "Сила и честь" (6,5%), "Разумная политика" (6%) и "Наши" (5,7%).

Остальные партии проходной барьер не преодолевают.

Представленный сейчас в парламенте "Голос" набирает 2,2%.

Опрос проводился 16–18 декабря среди украинцев от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Опрошено 2500 респондентов методом телефонных интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 – не более 2%.

Контекст:

На последних парламентских выборах, которые состоялись в июле 2019 года, "Слугу народа" поддержали 43,16% избирателей, "Оппозиционную платформу – За жизнь" – 13,05%, "Батьківщину" – 8,18%, "Европейскую солидарность" – 8,1%, "Голос" – 5,82%. Другие партии не преодолели пятипроцентный барьер.

Очередные парламентские выборы в Украине должны пройти в 2023 году.