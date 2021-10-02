Организаторы заседания "Слуги народа" в Трускавце подарили журналистам футболки с опечаткой. Они перепутали число созыва Рады – СМИ

Все журналисты и представители "Слуги народа", которые присутствовали на мероприятии, получили подарочные наборы. На футболку нанесли надпись с ошибкой. В ней указано "5 сессия XI [11-го] созыва Верховной Рады Украины". Сейчас в Верховной Раде заседают депутаты IX созыва.

Помимо сумки и футболки, в него входит блокнот и шариковая ручка. По информации агентства, журналистам также вручили антисептики, одноразовые резиновые перчатки и защитную маску.