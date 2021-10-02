После Трускавца в "Слуге народа" планируют постоянные выездные заседания фракции

"Нам нужны, во-первых, такие тимбилдинги для того, чтобы сверять часы и видеть, чего мы достигли, чего не достигли. Поэтому я думаю, что это очень важное мероприятие. Потому что мы уже находимся на "экваторе" и можем проанализировать, что нам удалось, что не удалось, почему, какие конкретные задачи мы перед собой ставим на будущее", – сказал Стефанчук.

Контекст:

Стефанчук пребывает в Трускавце (Львовская область), где 1–3 октября пройдет стратегическое заседание фракции "Слуга народа".

2 октября на выездное заседание прибыл глава государства Владимир Зеленский. В Трускавце он оценил работу "Слуги народа" за два года на "три с плюсом" и назвал "большую ошибку" главы Рады Дмитрия Разумкова. За инициирование вопроса о его отзыве фракция собрала больше необходимых 150 подписей нардепов.

В заседании "Слуги народа" приняла участие генпрокурор Украины Ирина Венедиктова, а также члены правительства.