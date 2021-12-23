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"Слуга народа" отказалась от идеи Марченко ввести непрямые методы оценки доходов украинцев с 1995 года – СМИ

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Сергей Марченко анонсировал законопроект 7 декабря в интервью
Сергей Марченко анонсировал законопроект 7 декабря в интервью
Фото: fakty.ua

Предложение министра финансов Украины Сергея Марченко проверять доходы граждан косвенными методами до 1995 года не нашло поддержки во фракции "Слуга народа", пишет издание "Факты" в опубликованной 23 декабря статье "В поле не воин: "Слуги народа" открестились от инициатив главы Минфина залезть в карман каждому украинцу".

Автор материала Владимир Добров напомнил, что Марченко в интервью НВ рассказывал о том, как после добровольного декларирования активов, с которых не уплачены налоги, с 1 сентября 2022 года "должны сразу идти косвенные методы налогообложения". 

"Мы сейчас разрабатываем соответствующий законопроект, у нас уже фактически есть готовый концепт. Я думаю, что в ближайшее время мы будем готовы его обсуждать", – сказал министр в интервью, опубликованном 7 декабря.

Журналист отметил, что внедрение непрямых методов – это одно из ключевых требований МВФ для выдачи Украине очередного транша кредита. 

"Очевидно, речь идет о документе под названием "Украина: Отчет о технической помощи – Последующие меры в отношении налога на выведенный капитал, внедрения BEPS, программы добровольного раскрытия информации и косвенных методов определения налогооблагаемого дохода", который фонд публиковал осенью 2020 года. Однако, в отличие от меморандума о предоставлении транша, который носит обязательный характер, отчет является рекомендательным документом. При этом, по мнению экспертов, рекомендации, основанные на опыте других стран, не всегда учитывают местную специфику. Другими словами, подойдут ли Украине косвенные методы, которые предложил МВФ, непонятно, поскольку Минфин все еще не вскрывает карты", – пишет автор.

Старший экономист CASE Украина Владимир Дубровский в комментарии изданию спрогнозировал, что таким нововведением налоговая может злоупотреблять в интересах власти.

"Фактически рекомендуется ввести презумпцию виновности налогоплательщика. Причем в украинских реалиях такие инструменты ГНС будет использовать в том числе для политического давления", – считает он.

Автор отмечает, что озвученные Марченко планы скорее похожи на попытку запугать потенциальных декларантов, которые не спешат участвовать в налоговой амнистии. По информации главы налогового комитета, нардепа от "Слуги народа" Даниила Гетманцева, пока украинцы амнистировали около 1 млрд грн и заплатили в бюджет около 50 млн грн. 

"Вторая причина – это желание протестировать степень "прочности" населения и его готовности к внедрению косвенных методов на будущее. Ведь внедрить тотальный контроль за доходами и расходами граждан – например, повсеместно требовать с них даже при малейших покупках вводить свой идентификационный код – гораздо "проще", чем побороть схемы контрабанды и уклонения от уплаты налогов крупных компаний", – пишет в материале Добров. 

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что инициативу Марченко реализовать нельзя.

"Это невозможно. Мне понятно, почему министр финансов так говорит: он отвечает за сборы. Но во-первых, это практически невозможно. А во-вторых, у нас категорический протест против этого внутри фракции. Скажу так – этого не будет", – цитирует нардепа издание. 

"Фактически это ставит под вопрос не только авторитет министра во фракции и в правительстве, но и состоятельность других его инициатив, которые будут рассматриваться парламентом. Например, Арахамия уже анонсировал большую налоговую реформу с возможностью получить "индульгенцию" от проверок и делением на "зоны" по благоприятности инвестиционного климата. Изменения, связанные со снижением налогов для юридических и физических лиц и введением налога на выведенный капитал, несмотря на сопротивление МВФ, пообещал также и глава налогового комитета Даниил Гетманцев. Но, судя по тому, что министр финансов Сергей Марченко пока не знает о таких реформах, его в обсуждение законодательных инициатив власти уже просто не включают. А это говорит лишь о том, что скоро министра, скорее всего, ожидает вопрос об отставке", – делает вывод автор статьи.

Теги: налоги, бюджет, законопроект, декларирование, Сергей Марченко, Слуга народа, Даниил Гетманцев, Давид Арахамия
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