Кабмин Украины утвердил стратегию сокращения госдолга до 50,8% в 2022 году

Госдолг Украины впервые с 2013 года снизится до уровня ниже 50% ВВП по итогам 2021-го, заявил Зеленский Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

Стратегию управления госдолгом до 2024 года представил министр финансов Сергей Марченко. По его информации, государственный долг, составивший 60,8% ВВП в конце 2020 года, будет снижен к 2022 году до 50,8%, а к 2024 году – до 47%. В 2023 году прямой госдолг должен быть снижен до 48,5% ВВП.

По словам министра, основными рисками для реализации стратегии являются риск рефинансирования и валютный риск.

Госдолг Украины впервые с 2013 года снизится до уровня ниже 50% ВВП по итогам 2021 года. Об этом 1 декабря в ходе послания в Верховной Раде заявил президент Владимир Зеленский.