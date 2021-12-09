Кабмин Украины утвердил стратегию сокращения госдолга до 50,8% в 2022 году

Стратегию управления госдолгом до 2024 года представил министр финансов Сергей Марченко. По его информации, государственный долг, составивший 60,8% ВВП в конце 2020 года, будет снижен к 2022 году до 50,8%, а к 2024 году – до 47%. В 2023 году прямой госдолг должен быть снижен до 48,5% ВВП.
По словам министра, основными рисками для реализации стратегии являются риск рефинансирования и валютный риск.
Госдолг Украины впервые с 2013 года снизится до уровня ниже 50% ВВП по итогам 2021 года. Об этом 1 декабря в ходе послания в Верховной Раде заявил президент Владимир Зеленский.
В соответствии с государственным бюджетом Украины предельный объем совокупного госдолга на 31 декабря 2020 года установлен на уровне 2,39 трлн грн.
По данным Минфина, в 2021 году Украина должна уплатить 585,13 млрд грн на обслуживание и выплату государственного долга, образовавшегося на 1 января 2021 года: 166,33 млрд грн – по внешним долгам и 418,8 млрд грн – по внутренним.
Кабмин прогнозирует сокращение госдолга Украины до менее 50% ВВП в течение 2022–2024 годов.
Госдолг Украины уменьшался в июле, августе, сентябре и, как пишет "Экономическая правда", в октябре.