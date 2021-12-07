Министр финансов Марченко считает, что таможня в Украине "недорабатывает"

Журналист уточнил у министра, верно ли на данный момент утверждение, что Государственная таможенная служба "несколько недорабатывает".
"Недорабатывает. Ничего не поменялось", – ответил Марченко.
Он сопоставил объем импорта, "фактический, в долларах США", и поступления в бюджет. По словам министра, соотношение между ними за октябрь составляет 25%, в октябре прошлого года было 28%. Для сентября эти показатели составляют 26,3% и 27,3% соответственно.
"То есть вопрос к эффективности работы таможенных органов достаточно актуален", – считает Марченко.
Он отметил, что сейчас на таможне новый руководитель и необходимо "дать ему возможность реализовать себя".
Чтобы улучшить ситуацию с поступлениями в бюджет, по мнению министра, нужно повысить прозрачность деятельности таможни, чтобы она не создавала препятствий в деятельности бизнеса; сделать условия растаможки одинаковыми для всех; организовать качественные системы сканирования и пункты пропуска. Основной задачей он назвал достойную заработную плату для таможенников.
Работу налоговой службы Марченко, напротив, назвал самой эффективной за последние 10 лет.
С 5 ноября временно исполняющим обязанности председателя Государственной таможенной службы назначен Вячеслав Демченко, который ранее возглавлял управление разведки Государственной пограничной службы. Для назначения полноценным главой таможни Демченко должен победить в соответствующем конкурсе.
Предыдущий глава таможни, экс-директор Международного аэропорта Борисполь Павел Рябикин возглавлял службу около года, с 18 ноября 2020-го по начало ноября 2021-го. 4 ноября Рада назначила его министром по вопросам стратегических отраслей промышленности.
Рябикин говорил, что идеальной таможню не сделать "ни за месяц, ни за год, ни даже за три года", а после увольнения из таможни заявил, что реформировать ее не смог из-за отсутствия финансирования.
Завершение реформы таможенной и налоговой служб является одним из условий для сотрудничества с МВФ.