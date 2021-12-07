Министр финансов Марченко считает, что таможня в Украине "недорабатывает"

Марченко считает, что новому руководителю таможни надо дать возможность реализовать себя Фото: Sergii Marchenko / Facebook

Журналист уточнил у министра, верно ли на данный момент утверждение, что Государственная таможенная служба "несколько недорабатывает".

"Недорабатывает. Ничего не поменялось", – ответил Марченко.

Он сопоставил объем импорта, "фактический, в долларах США", и поступления в бюджет. По словам министра, соотношение между ними за октябрь составляет 25%, в октябре прошлого года было 28%. Для сентября эти показатели составляют 26,3% и 27,3% соответственно.

"То есть вопрос к эффективности работы таможенных органов достаточно актуален", – считает Марченко.

Он отметил, что сейчас на таможне новый руководитель и необходимо "дать ему возможность реализовать себя".

Чтобы улучшить ситуацию с поступлениями в бюджет, по мнению министра, нужно повысить прозрачность деятельности таможни, чтобы она не создавала препятствий в деятельности бизнеса; сделать условия растаможки одинаковыми для всех; организовать качественные системы сканирования и пункты пропуска. Основной задачей он назвал достойную заработную плату для таможенников.

Работу налоговой службы Марченко, напротив, назвал самой эффективной за последние 10 лет.