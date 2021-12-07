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Министр финансов Марченко считает, что таможня в Украине "недорабатывает"

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Марченко считает, что новому руководителю таможни надо дать возможность реализовать себя
Марченко считает, что новому руководителю таможни надо дать возможность реализовать себя
Фото: Sergii Marchenko / Facebook

Министр финансов Украины Сергей Марченко обратил внимание на разницу между фактическим объемом импорта в Украине и поступлениями в бюджет. Об этом он говорил в интервью "НВ-Бизнес", опубликованном 7 декабря.

Журналист уточнил у министра, верно ли на данный момент утверждение, что Государственная таможенная служба "несколько недорабатывает".

"Недорабатывает. Ничего не поменялось", – ответил Марченко.

Он сопоставил объем импорта, "фактический, в долларах США", и поступления в бюджет. По словам министра, соотношение между ними за октябрь составляет 25%, в октябре прошлого года было 28%. Для сентября эти показатели составляют 26,3% и 27,3% соответственно.

"То есть вопрос к эффективности работы таможенных органов достаточно актуален", – считает Марченко.

Он отметил, что сейчас на таможне новый руководитель и необходимо "дать ему возможность реализовать себя".

Чтобы улучшить ситуацию с поступлениями в бюджет, по мнению министра, нужно повысить прозрачность деятельности таможни, чтобы она не создавала препятствий в деятельности бизнеса; сделать условия растаможки одинаковыми для всех; организовать качественные системы сканирования и пункты пропуска. Основной задачей он назвал достойную заработную плату для таможенников.

Работу налоговой службы Марченко, напротив, назвал самой эффективной за последние 10 лет

Контекст:

С 5 ноября временно исполняющим обязанности председателя Государственной таможенной службы назначен Вячеслав Демченко, который ранее возглавлял управление разведки Государственной пограничной службы. Для назначения полноценным главой таможни Демченко должен победить в соответствующем конкурсе.

Предыдущий глава таможни, экс-директор Международного аэропорта Борисполь Павел Рябикин возглавлял службу около года, с  18 ноября 2020-го по начало ноября 2021-го. 4 ноября Рада назначила его министром по вопросам стратегических отраслей промышленности.  

Рябикин говорил, что идеальной таможню не сделать "ни за месяц, ни за год, ни даже за три года", а после увольнения из таможни заявил, что реформировать ее не смог из-за отсутствия финансирования.

Завершение реформы таможенной и налоговой служб является одним из условий для сотрудничества с МВФ

Теги: госбюджет, бюджет, импорт, таможня, реформа, Сергей Марченко, Государственная таможенная служба Украины, Вячеслав Демченко
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