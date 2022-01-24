Только четыре из 129 дипучреждений. В МИД Украины прокомментировали эвакуацию семей дипломатов

В МИД прокомментировали сообщения об эвакуации дипломатов из Украины Фото: depositphotos.com

По состоянию на вечер 24 января только эти четыре государства (США, Великобритания, Австралия и Германия) сообщили МИД Украины о намерениях эвакуировать членов семей и части сотрудников или разрешить им добровольно покинуть украинскую территорию. Остальные страны, Евросоюз, ОБСЕ, Совет Европы, ООН, НАТО и представительства других международных и региональных организаций сообщили МИД, что подобных планов пока нет из-за отсутствия достаточных причин для такого шага.

"Важно, что такой позиции придерживаются и те страны, дипломатические представительства которых расположены в регионах нашего государства, граничащих с территорией Российской Федерации", – сказано в комментарии.