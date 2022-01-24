Только четыре из 129 дипучреждений. В МИД Украины прокомментировали эвакуацию семей дипломатов

По состоянию на вечер 24 января только эти четыре государства (США, Великобритания, Австралия и Германия) сообщили МИД Украины о намерениях эвакуировать членов семей и части сотрудников или разрешить им добровольно покинуть украинскую территорию. Остальные страны, Евросоюз, ОБСЕ, Совет Европы, ООН, НАТО и представительства других международных и региональных организаций сообщили МИД, что подобных планов пока нет из-за отсутствия достаточных причин для такого шага.
"Важно, что такой позиции придерживаются и те страны, дипломатические представительства которых расположены в регионах нашего государства, граничащих с территорией Российской Федерации", – сказано в комментарии.
24 января Госдепартамент США дал разрешение на добровольный отъезд из Украины госслужащим американского посольства, а их родственникам альтернативы не предоставили – всем приказано вернуться в США.
Также решила отозвать своих дипломатов Великобритания. По данным Bild, такую возможность рассматривает и Германия.
The New York Times писала, что Россия уже провела эвакуацию своих дипломатов из Львова и Киева.
24 января начала эвакуацию семей дипломатов из Киева Австралия, гражданам страны рекомендовано покинуть Украину.
Вместе с тем, в Евросоюзе пока не видят причин для эвакуации семей своих дипломатов из Украины.
Вопрос об эвакуации дипломатов поднят на фоне наращивания Россией своих войск возле границы с Украиной, а также угрозы вероятного вторжения РФ. В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.
Президент Украины Владимир Зеленский 24 января по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны заявил, что представители СНБО работают для полной деэскалации и мирного урегулирования ситуации на Донбассе, в Украине все под контролем и причин для паники нет.