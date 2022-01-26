Военная помощь США Украине содержит 79 тонн груза, среди которого – Javelins. Фоторепортаж
Фото: U.S. Embassy Kyiv Ukraine / Facebook
Фото: U.S. Embassy Kyiv Ukraine / Facebook
Фото: Oleksii Reznikov / Twitter
Фото: Oleksii Reznikov / Twitter
Военная помощь США, прибывшая в Украину 25 января
, состоит из 79 тонн груза, среди которого 300 противотанковых ракетных комплексов Javelin, сообщает
посольство США в Украине. Это третья партия военной помощи от США в рамках пакета по безопасности на $200 млн. Снимки груза также опубликовали
министр обороны Украины Алексей Резников в Twitter и агентство EPA
.