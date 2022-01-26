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Военная помощь США Украине содержит 79 тонн груза, среди которого – Javelins. Фоторепортаж

Сегодня 12.01
Военная помощь США, прибывшая в Украину 25 января, состоит из 79 тонн груза, среди которого 300 противотанковых ракетных комплексов Javelin, сообщает посольство США в Украине. Это третья партия военной помощи от США в рамках пакета по безопасности на $200 млн. Снимки груза также опубликовали министр обороны Украины Алексей Резников в Twitter и агентство EPA.
Теги: США, Украина, военная помощь, Javelin
 

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