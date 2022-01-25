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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Новая партия военной помощи США Украине включает 300 Javelin – журналист

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На фото разгрузки журналисты увидели Javelin и одноразовые реактивные гранатометы SMAW-D
На фото разгрузки журналисты увидели Javelin и одноразовые реактивные гранатометы SMAW-D
Фото: Українська правда / Twitter

В третью партию военной помощи США в этом году, которая прибыла в Украину вечером 25 января, входит 300 противотанковых ракетных комплексов Javelin, заявил журналист BuzzFeed News Кристофер Миллер. Об этом он написал в Twitter.

По его информации, партия включает 300 Javelin и боеприпасы, в частности, так называемые "разрушители бункеров".

О прибытии в Украину "сотен ракет Javelin" также сообщил со ссылкой на американских чиновников журналист Fox News Лукас Томлинсон.

На сайте Ukrainian Military Pages сообщается, что на фото, сделанных во время разгрузки самолета, можно заметить Javelin и одноразовые реактивные гранатометы M141 Bunker Defeat Munition (SMAW-D).

Фото: Назар Волошин / Facebook
Фото: Назар Волошин / Facebook

Замминистра обороны Анна Маляр заявила, что Украина получила "современное оборудование и боеприпасы оборонного назначения".

https://www.facebook.com/ganna.maliar/posts/2073933906098974

Первая партия военной помощи из нового пакета от США, которая включает летальное оружие, прибыла в Украину 22 января. Самолет доставил около 90,7 тонн оружия и боеприпасов. 23 января министр обороны Алексей Резников сообщил о прибытии второго самолета с военной помощью от США. На борту находилось более 80 тонн вооружения.

Также Украине помогает с оружием Великобритания

Министр обороны Алексей Резников 24 января отметил, что в военной помощи, полученной Украиной, "уже есть много интересных вещей, о которых мы мечтали раньше".

Контекст:

С 2014 года по декабрь 2020-го США предоставили Украине помощь более чем на $4,1 млрд.

В начале марта 2021 года минобороны США одобрило пакет помощи в сфере безопасности для Украины на $125 млн, он включает предоставление украинским военным оборудования и консультаций. Пентагон подтвердил намерение предоставить Украине оборонительное летальное оружие. В июне министерство обороны США утвердило вторую часть помощи Украине в сфере безопасности на сумму $150 млн.

В начале сентября 2021 года в рамках рабочего визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон правительства стран подписали соглашение о стратегических основах оборонного партнерства между министерствами обороны Украины и США. Соглашение, в частности, предусматривало выделение Украине дополнительных $60 млн.

Согласно документу, пакет включал бронебойные системы Javelin и прочее оборонительное летальное и нелетальное оборудование, "которое позволит Украине более эффективно защищать себя от российской агрессии". Первая партия в рамках дополнительной помощи прибыла в Украину 10 октября, вторая – 18 октября, третья – 22 октября, в ней была в числе прочего партия Javelin с боеприпасами. Заключительная партия из этого пакета помощи поступила в страну 10 декабря.

27 декабря стало известно, что президент США Джо Байден подписал оборонный бюджет США на 2022 год, в котором предусмотрено $300 млн военной помощи Украине.

В начале января телеканал NBC News сообщил со ссылкой на собственные источники, что администрация президента США Джо Байдена подготовила новый пакет военной помощи, а также обсуждает с союзниками по НАТО возможность поставки Украине переносного зенитного ракетного комплекса Stinger.

Теги: оружие, вооружение, военная помощь, боеприпасы, гранатомет, Минобороны, Анна Маляр, Javelin, ракеты, Кристофер Миллер, летальное оружие
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