Новая партия военной помощи США Украине включает 300 Javelin – журналист

По его информации, партия включает 300 Javelin и боеприпасы, в частности, так называемые "разрушители бункеров".
* * NEW: Another batch of US defensive security assistance, including around 300 Javelins and ammunition, just arrived in Kyiv, Ukraine, from Dover. @BuzzFeedNews pic.twitter.com/snpYApkNbQ— Christopher Miller (@ChristopherJM) January 25, 2022
Also included in this US delivery are bunker-busters for the Ukrainian military. pic.twitter.com/lU5uXWZ1mw— Christopher Miller (@ChristopherJM) January 25, 2022
О прибытии в Украину "сотен ракет Javelin" также сообщил со ссылкой на американских чиновников журналист Fox News Лукас Томлинсон.
Hundreds of Javelin anti-tank missiles have arrived in Ukraine from the United States: U.S. officials https://t.co/iYFALjOcwR— Lucas Tomlinson (@LucasFoxNews) January 25, 2022
На сайте Ukrainian Military Pages сообщается, что на фото, сделанных во время разгрузки самолета, можно заметить Javelin и одноразовые реактивные гранатометы M141 Bunker Defeat Munition (SMAW-D).
Замминистра обороны Анна Маляр заявила, что Украина получила "современное оборудование и боеприпасы оборонного назначения".
Первая партия военной помощи из нового пакета от США, которая включает летальное оружие, прибыла в Украину 22 января. Самолет доставил около 90,7 тонн оружия и боеприпасов. 23 января министр обороны Алексей Резников сообщил о прибытии второго самолета с военной помощью от США. На борту находилось более 80 тонн вооружения.
Также Украине помогает с оружием Великобритания.
Министр обороны Алексей Резников 24 января отметил, что в военной помощи, полученной Украиной, "уже есть много интересных вещей, о которых мы мечтали раньше".
С 2014 года по декабрь 2020-го США предоставили Украине помощь более чем на $4,1 млрд.
В начале марта 2021 года минобороны США одобрило пакет помощи в сфере безопасности для Украины на $125 млн, он включает предоставление украинским военным оборудования и консультаций. Пентагон подтвердил намерение предоставить Украине оборонительное летальное оружие. В июне министерство обороны США утвердило вторую часть помощи Украине в сфере безопасности на сумму $150 млн.
В начале сентября 2021 года в рамках рабочего визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон правительства стран подписали соглашение о стратегических основах оборонного партнерства между министерствами обороны Украины и США. Соглашение, в частности, предусматривало выделение Украине дополнительных $60 млн.
Согласно документу, пакет включал бронебойные системы Javelin и прочее оборонительное летальное и нелетальное оборудование, "которое позволит Украине более эффективно защищать себя от российской агрессии". Первая партия в рамках дополнительной помощи прибыла в Украину 10 октября, вторая – 18 октября, третья – 22 октября, в ней была в числе прочего партия Javelin с боеприпасами. Заключительная партия из этого пакета помощи поступила в страну 10 декабря.
27 декабря стало известно, что президент США Джо Байден подписал оборонный бюджет США на 2022 год, в котором предусмотрено $300 млн военной помощи Украине.
В начале января телеканал NBC News сообщил со ссылкой на собственные источники, что администрация президента США Джо Байдена подготовила новый пакет военной помощи, а также обсуждает с союзниками по НАТО возможность поставки Украине переносного зенитного ракетного комплекса Stinger.