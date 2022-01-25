Новая партия военной помощи США Украине включает 300 Javelin – журналист

По его информации, партия включает 300 Javelin и боеприпасы, в частности, так называемые "разрушители бункеров".

* * NEW: Another batch of US defensive security assistance, including around 300 Javelins and ammunition, just arrived in Kyiv, Ukraine, from Dover. @BuzzFeedNews pic.twitter.com/snpYApkNbQ — Christopher Miller (@ChristopherJM) January 25, 2022

Also included in this US delivery are bunker-busters for the Ukrainian military. pic.twitter.com/lU5uXWZ1mw — Christopher Miller (@ChristopherJM) January 25, 2022

О прибытии в Украину "сотен ракет Javelin" также сообщил со ссылкой на американских чиновников журналист Fox News Лукас Томлинсон.

Hundreds of Javelin anti-tank missiles have arrived in Ukraine from the United States: U.S. officials https://t.co/iYFALjOcwR — Lucas Tomlinson (@LucasFoxNews) January 25, 2022

На сайте Ukrainian Military Pages сообщается, что на фото, сделанных во время разгрузки самолета, можно заметить Javelin и одноразовые реактивные гранатометы M141 Bunker Defeat Munition (SMAW-D).

Фото: Назар Волошин / Facebook

Замминистра обороны Анна Маляр заявила, что Украина получила "современное оборудование и боеприпасы оборонного назначения".

Первая партия военной помощи из нового пакета от США, которая включает летальное оружие, прибыла в Украину 22 января. Самолет доставил около 90,7 тонн оружия и боеприпасов. 23 января министр обороны Алексей Резников сообщил о прибытии второго самолета с военной помощью от США. На борту находилось более 80 тонн вооружения.

Также Украине помогает с оружием Великобритания.

Министр обороны Алексей Резников 24 января отметил, что в военной помощи, полученной Украиной, "уже есть много интересных вещей, о которых мы мечтали раньше".