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"Есть много интересных вещей". Резников рассказал о поставках вооружения в Украину

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Соединенные Штаты отправили в Украину два транспортных самолета с военной помощью, третий борт с американским вооружением ожидается 25 января, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников
Соединенные Штаты отправили в Украину два транспортных самолета с военной помощью, третий борт с американским вооружением ожидается 25 января, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников
Фото: Резніков Олексій / Facebook

Украинская армия получила от Великобритании и США вооружение, о котором раньше только мечтала. Об этом 24 января в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

Он добавил, что с первого дня своего назначения ведет переговоры с партнерами Украины, в результате чего в Борисполь прибывают самолеты с военной помощью из Великобритании и США.

Резников также сообщил, что переговоры ведутся по всем потребностям Украины, однако рассказывать подробности отказался.

"Раскрывать детали и нюансы — что именно, каким способом, в каком количестве и когда — я не могу в публичном пространстве. Но поверьте, в этой помощи уже есть много интересных вещей, о которых мы мечтали раньше", — сказал министр обороны.

Контекст:

Первая партия военной помощи из нового пакета от США, которая включает летальное оружие, прибыла в Украину 22 января. Самолет доставил около 90,7 тонн оружия и боеприпасов.

С 2014 года по декабрь 2020-го США предоставили Украине помощь более чем на $4,1 млрд.

В начале марта 2021 года минобороны США одобрило пакет помощи в сфере безопасности для Украины на $125 млн, он включает предоставление украинским военным оборудования и консультаций. Пентагон подтвердил намерение предоставить Украине оборонительное летальное оружие. В июне министерство обороны США утвердило вторую часть помощи Украине в сфере безопасности на сумму $150 млн.

В начале сентября 2021 года в рамках рабочего визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон правительства стран подписали соглашение о стратегических основах оборонного партнерства между министерствами обороны Украины и США. Соглашение, в частности, предусматривало выделение Украине дополнительных $60 млн.

Согласно документу, пакет включал бронебойные системы Javelin и прочее оборонительное летальное и нелетальное оборудование, "которое позволит Украине более эффективно защищать себя от российской агрессии". Первая партия в рамках дополнительной помощи прибыла в Украину 10 октября, вторая – 18 октября, третья – 22 октября, в ней была в числе прочего партия Javelin с боеприпасами. Заключительная партия из этого пакета помощи поступила в страну 10 декабря.

27 декабря стало известно, что президент США Джо Байден подписал оборонный бюджет США на 2022 год, в котором предусмотрено $300 млн военной помощи Украине.

В начале января телеканал NBC News сообщил со ссылкой на собственные источники, что администрация президента США Джо Байдена подготовила новый пакет военной помощи, а также обсуждает с союзниками по НАТО возможность поставки Украине переносного зенитного ракетного комплекса Stinger.

О начале поставок Украине легкого противотанкового оружия в ответ на "все более угрожающее поведение РФ" заявлял 17 января министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес. Он не уточнил ни количество, ни тип отправляемого оружия, но отметил, что "оно не является стратегическим" и "не представляет угрозы для России". В Кремле заявления Великобритании о намерении поставить оружие Украине назвали "чрезвычайно опасными".

20 января украинский журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что Великобритания на фоне возможного вторжения РФ второй день подряд поставляет Украине современное вооружение.

23 января Резников сообщил о прибытии второго самолета с военной помощью от США. На борту находилось более 80 тонн вооружения.

Теги: США, Великобритания, военная помощь, Алексей Резников, ВСУ, война в Украине
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