"Есть много интересных вещей". Резников рассказал о поставках вооружения в Украину

Соединенные Штаты отправили в Украину два транспортных самолета с военной помощью, третий борт с американским вооружением ожидается 25 января, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников Фото: Резніков Олексій / Facebook

Он добавил, что с первого дня своего назначения ведет переговоры с партнерами Украины, в результате чего в Борисполь прибывают самолеты с военной помощью из Великобритании и США.

Резников также сообщил, что переговоры ведутся по всем потребностям Украины, однако рассказывать подробности отказался.

"Раскрывать детали и нюансы — что именно, каким способом, в каком количестве и когда — я не могу в публичном пространстве. Но поверьте, в этой помощи уже есть много интересных вещей, о которых мы мечтали раньше", — сказал министр обороны.