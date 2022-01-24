На сегодня есть очень много желающих помогать Украине оружием – Данилов

Отвечая на вопрос журналиста о том, какие страны готовы поставить Украине оружие, секретарь СНБО отметил, что таких стран много и преимущественно это государства – члены Альянса.

"Что касается наших друзей и партнеров, могу сказать, что наши аэродромы принимают самолеты из стран, которые помогают нам оружием для защиты. Мы ни на кого нападать не собираемся, но и нашу страну никому не отдадим. На сегодня есть очень много желающих помогать нам оружием. Я не могу предоставить список всех стран и все обязательства, которые взяли на себя очень много стран помогать нам в случае агрессии со стороны РФ. Это не только Великобритания и США. Преимущественно страны – члены НАТО готовы нам помогать в случае необходимости", – сообщил Данилов.