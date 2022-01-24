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Новый глава партии Меркель призвал Германию не блокировать поставки оружия Украине

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Мерц: Германия не должна блокировать поддержку Украины оборонительным оружием
Мерц: Германия не должна блокировать поддержку Украины оборонительным оружием
Фото: EPA

Новый глава Христианско-демократического союза (ХДС) Германии Фридрих Мерц призвал правительство не блокировать поставки оборонного оружия Украине. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Германия не должна блокировать поддержку Украины оборонительным оружием – не только из-за ответственности за нашу историю, но и для обеспечения политического мирного порядка в Европе, который Россия также обязалась соблюдать", – заявил он.

ХДС – крупнейшая оппозиционная партия Германия. С 2000-го по 2018 год ее возглавляла бывший канцлер Ангела Меркель. Мерца избрали главой ХДС 22 января.

Контекст:

Финансовая помощь Германии за первые пять лет с начала войны в 2014 году составила более €1,4 млрд, однако страна не предоставляла Украине оружие.

17 января 2022 года глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что позиция Германии относительно поставок Украине оборонного оружия остается неизменной.

О том, что немецкий представитель в наблюдательном совете Агентства НАТО по поддержке и поставке (NSPA) заблокировал передачу Украине уже оплаченных ею через эту структуру НАТО противодронных винтовок, писало 11 декабря 2021 года ZN.UA. Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник говорил о неформальных сигналах от Германии, что "подобное вооружение потенциально может спровоцировать дальнейшую военную эскалацию на линии разграничения и привести к более масштабным столкновениям". Это главная линия аргументации, которой официальный Берлин объясняет отказ в предоставлении Украине оружия. Посол прогнозирует, что в этом отношении курс нового правительства не изменится.

В комментарии Financial Times, который был опубликован 12 декабря, министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что Германия блокировала поставки оружия Украине через НАТО, несмотря на предупреждения США о возможном новом вторжении России. По словам Резникова, Берлин в ноябре наложил вето на закупку Украиной противодронных ружей и антиснайперских систем через NSPA. Впоследствии Германия смягчила позицию по первому пункту, сочтя это оружие нелетальным, так что Украине все же удалось оформить покупку противодронных ружей.

13 декабря немецкое издание Bild написало, что поставку Украине вооружения в рамках НАТО блокировала бывший канцлер Германии Ангела Меркель. Украина уже заплатила за вооружение в начале 2021 года через Агентство НАТО по поддержке и поставкам и ожидала доставки. Но в мае представители Германии и Нидерландов в совете NSPA заблокировали продажу американских винтовок. Собеседник Bild рассказал, что Нидерланды поддержали ФРГ "по указанию из Берлина", так как правительство Меркель не хотело создавать впечатление, что оно единственное среди стран – членов Альянса выступает против продажи.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Германия, Ангела Меркель, Украина, оружие, ХДС, Фридрих Мерц
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