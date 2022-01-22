Посла ФРГ вызывали в МИД Украины из-за высказываний главы ВМС страны о Крыме и позиции по непредоставлению Украине оборонительного оружия

"Отмечена категорическая неприемлемость высказываний командующего военно-морскими силами Германии Кая-Ахима Шенбаха, в частности о том, что Крым никогда не вернется в состав Украины и что наше государство не может отвечать критериям членства в НАТО", – говорится в сообщении.

Также МИД Украины выразил "глубокое разочарование" по поводу позиции правительства Германии о непредоставлении Украине оборонного оружия.

"Подчеркнуто, что сегодня, как никогда, важны твердость и солидарность Украины и партнеров для сдерживания разрушительных намерений России. Отмечено, что Украина надеется на дальнейшую более проактивную позицию ФРГ в поддержке нашего государства, в частности в вопросах усиления обороноспособности нашего государства перед угрозой масштабного российского вторжения, применения других действенных средств сдерживания для обеспечения безопасности в Европе", – заявили в ведомстве.