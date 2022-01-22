Посол Украины в ФРГ заявил о готовности Зеленского к диалогу с Путиным

Зеленский "готов в любой момент провести прямые переговоры с президентом Путиным", заявил Мельник, но "Москва неоднократно и резко отвергала этот диалог и его протянутую руку".

Мельник также подчеркнул важность переговоров в нормандском формате (Украина, Германия, Франция, Россия), заявив, что для их восстановления "было бы очень важно", чтобы канцлер Олаф Шольц "лично агитировал за это".

Контекст:

Путин и Зеленский встречались лично только раз – в декабре 2019 года в Париже на саммите лидеров стран нормандского формата.

20 апреля 2021 года Зеленский предложил Путину встретиться "в любой точке Донбасса, где идет война". Путин ответил через два дня и предложил встретиться в Москве. Глава Кремля заявил, что готов к переговорам о двусторонних отношениях. Для "обсуждения проблем Донбасса" руководство Украины должно встречаться с главарями "ЛНР" и "ДНР", а "уже потом обсуждать их с представителями третьих стран", сказал он.

Представители украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе считают, что президенту Украины не следует ехать на переговоры в Москву. В Киев приглашать Путина некорректно, заявлял Ермак.

В интервью итальянской газете La Repubblica, которое вышло 27 апреля, Зеленский сказал, что его встреча с Путиным могла бы пройти в Ватикане. "Это действительно идеальное место для диалога о мире", – убежден президент Украины. Перед этим Зеленский говорил, что его "волнует не место проведения, а содержание встречи".

21 мая министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что Зеленский не будет встречаться с Путиным, если на этой встрече не будет тем оккупированных Крыма и Донбасса.

30 июня Путин говорил, что пока не видит смысла во встрече с Зеленским, так как "ключевые вопросы жизнедеятельности Украины решаются не в Киеве, а в Вашингтоне, отчасти – в Берлине и Париже".

Зеленский, реагируя на заявление Путина, назвал слова главы Кремля "пропагандистской мантрой, которая рассчитана на внутреннего потребителя в самой России".

Зеленский 1 декабря, выступая в Верховной Раде с ежегодным посланием, заявил, что не боится переговоров с президентом России. 14 декабря глава МИД Украины сказал, что организация прямых переговоров Зеленского и Путина не ведется.

20 декабря Песков сказал, что встреча Путина и Зеленского не готовится, а от Киева не поступало "никаких конкретных предложений".

24 декабря глава Офиса президента Андрей Ермак отметил, что Зеленский готов к такой встрече. "Когда и где она состоится, вопрос открыт… Как только будет уверенность, что президент РФ готов разговаривать и будет предмет для разговора, он состоится", – сказал Ермак.

14 января 2022 года глава Офиса президента говорил, что Зеленский предложил президенту США Джо Байдену организовать трехстороннюю встречу с Путиным. Ермак не исключил проведение переговоров в формате видеоконференции. Сразу после этого спикер Путина Дмитрий Песков сказал, что Кремль не получал предложений от США по этому поводу.