Командующий ВМС Германии назвал свои слова о Крыме "явной ошибкой" и личным мнением

"Мои заявления о политике безопасности в аналитическом центре в Индии выражали мое личное мнение на тот момент по ситуации на местах. Они никоим образом не соответствуют официальной позиции министерства обороны Германии. Небрежно, неправильно оценив ситуацию, я не должен был так поступать. Интерпретировать нечего, это была явная ошибка", – написал он.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира.

Шенбах 21 января 2022 года высказал мнение, что Крым "не вернется" в состав Украины. Также немецкий адмирал считает, что президент России Владимир Путин на самом деле "хочет уважения".

В Министерстве иностранных дел Украины раскритиковали заявление Шенбаха и потребовали публичного опровержения.

В минобороны Германии заявили, что слова командующего ВМС не соответствует официальной позиции ведомства.