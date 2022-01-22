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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Командующий ВМС Германии назвал свои слова о Крыме "явной ошибкой" и личным мнением

Шенбах: Мои заявления о политике безопасности в аналитическом центре в Индии выражали мое личное мнение на тот момент по ситуации на местах
Шенбах: Мои заявления о политике безопасности в аналитическом центре в Индии выражали мое личное мнение на тот момент по ситуации на местах
Фото: chiefdeunavy / Twitter

Командующий военно-морскими силами Германии вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах в Twitter 22 января заявил, что его заявление о Крыме было его личным мнением и не соответствует позиции бундесвера.

"Мои заявления о политике безопасности в аналитическом центре в Индии выражали мое личное мнение на тот момент по ситуации на местах. Они никоим образом не соответствуют официальной позиции министерства обороны Германии. Небрежно, неправильно оценив ситуацию, я не должен был так поступать. Интерпретировать нечего, это была явная ошибка", – написал он.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира.

Шенбах 21 января 2022 года высказал мнение, что Крым "не вернется" в состав Украины. Также немецкий адмирал считает, что президент России Владимир Путин на самом деле "хочет уважения".

В Министерстве иностранных дел Украины раскритиковали заявление Шенбаха и потребовали публичного опровержения.

В минобороны Германии заявили, что слова командующего ВМС не соответствует официальной позиции ведомства.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Германия, Крым, Украина, оккупация, аннексия
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