Заявление командующего ВМС Германии о Крыме не соответствует позиции минобороны ФРГ – спикер

"Заявление по содержанию и выбору слов никоим образом не соответствуют позиции федерального министерства обороны", – сказал спикер.

Шенбах должен будет объяснить свое заявление генеральному инспектору вооруженных сил Германии Эберхарду Цорну.

Шенбах 21 января высказал мнение, что Крым "не вернется" в состав Украины. Также немецкий адмирал считает, что президент России Владимир Путин на самом деле "хочет уважения".

В Министерстве иностранных дел Украины раскритиковали заявление Шенбаха и потребовали публичного опровержения.