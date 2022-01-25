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В Украину прибыла третья партия военной помощи от США

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Самолет с помощью США прибыл в киевский аэропорт Борисполь
Самолет с помощью США прибыл в киевский аэропорт Борисполь
Фото: Українська правда / Twitter

В Украину 25 января прибыла третья партия военной помощи от США. Транслировал прибытие помощи телеканал "UA:Перший" в YouTube.

Самолет с помощью прибыл в киевский аэропорт Борисполь. Это третья партия военной помощи от США в рамках безопасного пакета на $200 млн. Пока неизвестно, что именно содержит эта партия помощи и каков ее вес.

В аэропорту партию вооружений встретили представители Министерства обороны Украины и посольства США в Киеве.

Как отмечает "Украинская правда", специальный рейс из США должен был прибыть еще утром, но по неизвестным причинам прибыл в 15.50.

Первая партия военной помощи из нового пакета от США, которая включает летальное оружие, прибыла в Украину 22 января. Самолет доставил около 90,7 тонны оружия и боеприпасов. 23 января министр обороны Алексей Резников сообщил о прибытии второго самолета с военной помощью от США. На борту находилось более 80 тонн вооружения.

Контекст:

С 2014 года по декабрь 2020-го США предоставили Украине помощь более чем на $4,1 млрд.

В начале марта 2021 года минобороны США одобрило пакет помощи в сфере безопасности для Украины на $125 млн, он включает предоставление украинским военным оборудования и консультаций. Пентагон подтвердил намерение предоставить Украине оборонительное летальное оружие. В июне министерство обороны США утвердило вторую часть помощи Украине в сфере безопасности на сумму $150 млн.

В начале сентября 2021 года в рамках рабочего визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон правительства стран подписали соглашение о стратегических основах оборонного партнерства между министерствами обороны Украины и США. Соглашение, в частности, предусматривало выделение Украине дополнительных $60 млн.

Согласно документу, пакет включал бронебойные системы Javelin и прочее оборонительное летальное и нелетальное оборудование, "которое позволит Украине более эффективно защищать себя от российской агрессии". Первая партия в рамках дополнительной помощи прибыла в Украину 10 октября, вторая – 18 октября, третья – 22 октября, в ней была в числе прочего партия Javelin с боеприпасами. Заключительная партия из этого пакета помощи поступила в страну 10 декабря.

27 декабря стало известно, что президент США Джо Байден подписал оборонный бюджет США на 2022 год, в котором предусмотрено $300 млн военной помощи Украине.

В начале января телеканал NBC News сообщил со ссылкой на собственные источники, что администрация президента США Джо Байдена подготовила новый пакет военной помощи, а также обсуждает с союзниками по НАТО возможность поставки Украине переносного зенитного ракетного комплекса Stinger.

О начале поставок Украине легкого противотанкового оружия в ответ на "все более угрожающее поведение РФ" заявлял 17 января министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес. Он не уточнил ни количество, ни тип отправляемого оружия, но отметил, что "оно не является стратегическим" и "не представляет угрозы для России". В Кремле заявления Великобритании о намерении поставить оружие Украине назвали "чрезвычайно опасными".

20 января украинский журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что Великобритания на фоне возможного вторжения РФ второй день подряд поставляет Украине современное вооружение.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: США, Украина, оружие, военная помощь
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