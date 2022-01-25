В Украину прибыла третья партия военной помощи от США

Самолет с помощью прибыл в киевский аэропорт Борисполь. Это третья партия военной помощи от США в рамках безопасного пакета на $200 млн. Пока неизвестно, что именно содержит эта партия помощи и каков ее вес.

В аэропорту партию вооружений встретили представители Министерства обороны Украины и посольства США в Киеве.

Как отмечает "Украинская правда", специальный рейс из США должен был прибыть еще утром, но по неизвестным причинам прибыл в 15.50.

В аеропорту Бориспіль розвантажують літак з озброєнням зі США pic.twitter.com/npHxST0jYs — Українська правда * (@ukrpravda_news) January 25, 2022

Первая партия военной помощи из нового пакета от США, которая включает летальное оружие, прибыла в Украину 22 января. Самолет доставил около 90,7 тонны оружия и боеприпасов. 23 января министр обороны Алексей Резников сообщил о прибытии второго самолета с военной помощью от США. На борту находилось более 80 тонн вооружения.