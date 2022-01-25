Сегодня в Украину прибудет третий самолет с военной помощью от США – Резников

Резников: Помощь других государств Украине в значительных объемах продолжается и будет продолжаться Фото: EPA

"Наши партнеры увеличивают количество военной помощи. И сегодня мы встречаем уже третий самолет от правительства США в рамках помощи, которая проголосована и подписана на сумму $200 млн. И сегодня уже будет третий самолет с этой военной помощью", – сказал министр.

Он напомнил, что Украина также получила военную помощь от Великобритании.

"И эта помощь в значительных объемах продолжается и будет продолжаться. Страны Балтии, Польша сегодня стоят вместе с нами и ежедневно я общаюсь с министрами обороны разных стран, которые четко ставят вопрос, что нам нужно. Мы говорим, что нам нужно и нам готовят эту помощь", – заявил глава Минобороны.

Первая партия военной помощи из нового пакета от США, которая включает летальное оружие, прибыла в Украину 22 января. Самолет доставил около 90,7 тонн оружия и боеприпасов. 23 января Резников сообщил о прибытии второго самолета с военной помощью от США. На борту находилось более 80 тонн вооружения.