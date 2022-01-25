Сегодня в Украину прибудет третий самолет с военной помощью от США – Резников

"Наши партнеры увеличивают количество военной помощи. И сегодня мы встречаем уже третий самолет от правительства США в рамках помощи, которая проголосована и подписана на сумму $200 млн. И сегодня уже будет третий самолет с этой военной помощью", – сказал министр.
Он напомнил, что Украина также получила военную помощь от Великобритании.
"И эта помощь в значительных объемах продолжается и будет продолжаться. Страны Балтии, Польша сегодня стоят вместе с нами и ежедневно я общаюсь с министрами обороны разных стран, которые четко ставят вопрос, что нам нужно. Мы говорим, что нам нужно и нам готовят эту помощь", – заявил глава Минобороны.
Первая партия военной помощи из нового пакета от США, которая включает летальное оружие, прибыла в Украину 22 января. Самолет доставил около 90,7 тонн оружия и боеприпасов. 23 января Резников сообщил о прибытии второго самолета с военной помощью от США. На борту находилось более 80 тонн вооружения.
С 2014 года по декабрь 2020-го США предоставили Украине помощь более чем на $4,1 млрд.
В начале марта 2021 года минобороны США одобрило пакет помощи в сфере безопасности для Украины на $125 млн, он включает предоставление украинским военным оборудования и консультаций. Пентагон подтвердил намерение предоставить Украине оборонительное летальное оружие. В июне министерство обороны США утвердило вторую часть помощи Украине в сфере безопасности на сумму $150 млн.
В начале сентября 2021 года в рамках рабочего визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон правительства стран подписали соглашение о стратегических основах оборонного партнерства между министерствами обороны Украины и США. Соглашение, в частности, предусматривало выделение Украине дополнительных $60 млн.
Согласно документу, пакет включал бронебойные системы Javelin и прочее оборонительное летальное и нелетальное оборудование, "которое позволит Украине более эффективно защищать себя от российской агрессии". Первая партия в рамках дополнительной помощи прибыла в Украину 10 октября, вторая – 18 октября, третья – 22 октября, в ней была в числе прочего партия Javelin с боеприпасами. Заключительная партия из этого пакета помощи поступила в страну 10 декабря.
27 декабря стало известно, что президент США Джо Байден подписал оборонный бюджет США на 2022 год, в котором предусмотрено $300 млн военной помощи Украине.
В начале января телеканал NBC News сообщил со ссылкой на собственные источники, что администрация президента США Джо Байдена подготовила новый пакет военной помощи, а также обсуждает с союзниками по НАТО возможность поставки Украине переносного зенитного ракетного комплекса Stinger.
О начале поставок Украине легкого противотанкового оружия в ответ на "все более угрожающее поведение РФ" заявлял 17 января министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес. Он не уточнил ни количество, ни тип отправляемого оружия, но отметил, что "оно не является стратегическим" и "не представляет угрозы для России". В Кремле заявления Великобритании о намерении поставить оружие Украине назвали "чрезвычайно опасными".
20 января украинский журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что Великобритания на фоне возможного вторжения РФ второй день подряд поставляет Украине современное вооружение.