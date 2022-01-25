Британские инструкторы начали обучать украинских военных использовать противотанковые комплексы NLAW

Он уточнил, что занятия проводятся в 184-м учебном центре академии. Обучение проводят инструкторы тренировочной миссии Великобритании в Украине Orbital.

"Уже скоро первые несколько десятков военнослужащих ВС Украины будут способны не только эффективно использовать эти ПТЗК, но и сами смогут обучать других украинских воинов. Уверен, общими усилиями мы защитим нашу родину от любых посягательств агрессора", – написал Ткачук и добавил, что обучение проходит в быстром темпе.

Контекст:

С 2014 года Великобритания и США предоставляют помощь Украине, в том числе – военную.

О начале поставок Украине легкого противотанкового оружия в ответ на "все более угрожающее поведение РФ" заявлял 17 января министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес. Он не уточнил ни количество, ни тип отправляемого оружия, но отметил, что "оно не является стратегическим" и "не представляет угрозы для России". В Кремле заявления Великобритании о намерении поставить оружие Украине назвали "чрезвычайно опасными".

21 января стало известно, что Великобритания отправила в Украину 30 бойцов армейской бригады специальных операций, а также 2000 единиц противотанкового оружия.

20 января украинский журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что Великобритания на фоне возможного вторжения РФ второй день подряд поставляет Украине современное вооружение.