До конца января в Украине сформируют 13 бригад сил теробороны – Минобороны

"Сейчас мы на первом этапе – развертывание бригад и батальонов по штату мирного времени, их будет 10 тыс. человек. Мы говорим о создании 25 бригад теробороны в каждой области, в их состав будут входить более 150 батальонов, расположенных в каждом районе", – сказал он.

Мотузяник отметил, что сейчас формируется организационное ядро из военнослужащих ВСУ (командиров), чьей задачей будет командование, а также обучение гражданских лиц, заключивших контракт на службу в теробороне.

"Уже фактически сформировано командование сил теробороны, идет формирование региональных управлений сил теробороны, их будет четыре, а также управление бригад. До конца января будет сформировано 13 таких бригад. В следующем месяце должны сформировать остальные воинские части сил теробороны", – добавил представитель Минобороны.