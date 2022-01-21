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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Командующий Силами теробороны: Стрелковым оружием и боеприпасами мы укомплектованы на 100%

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У Сил теробороны есть оружие и разрабатывается действенная система управления, рассказал командующий
У Сил теробороны есть оружие и разрабатывается действенная система управления, рассказал командующий
Фото: armyinform.com.ua

В Украине хватает оружия для Сил территориальной обороны ВСУ, сложности на данный момент есть с местами для его хранения, сообщил командующий Силами теробороны Юрий Галушкин. Об этом он рассказал в интервью "Укринформу", опубликованном 20 января.

"Стрелковым оружием и боеприпасами мы укомплектованы на 100%. Наша задача – в кратчайшие сроки сделать так, чтобы мы могли воспользоваться, в случае необходимости, этим оружием, боеприпасами как можно быстрее", – сказал Галушкин.

В то же время, отметил он, у Сил теробороны нет в каждой области пункта постоянной дислокации с ремонтом, комнатами для хранения оружия, складами для хранения материально-технических средств, сигнализацией и другими необходимыми элементами.

По словам командующего, создание действенной системы управления, которую сейчас разрабатывают, а также наличие у каждого батальона и бригады своего резерва территориальной обороны, наличие бронежилетов, касок, оружия позволяет получить боеспособное подразделение, готовое воевать.

"А то, что нет ремонта в помещении, это сейчас не столь важно. Позже придем к высокому уровню материально-бытового обеспечения, но наша главная задача сегодня – быть готовыми к сопротивлению и быть готовыми в самое короткое время", – подчеркнул военный.

По словам Галушкина, в Украине уже сформирован "костяк" сил территориальной обороны в областях, идет процесс комплектования батальонов.

Контекст:

16 июля 2021 года Верховная Рада во втором чтении и в целом одобрила законопроекты президента Владимира Зеленского о национальном сопротивлении и увеличении численности Вооруженных сил на 15 тыс. человек, из которых 10 тыс. – для войск территориальной обороны и 1 тыс. – для Сил специальных операций. Зеленский подписал эти документы 29 июля.

С 1 января 2022 года закон "Об основах национального сопротивления" вступил в силу, в ВСУ появился отдельный род войск – Силы территориальной обороны. Зеленский назначил их руководителем бригадного генерала Юрия Галушкина.

Основу добровольческих формирований территориальных общин будут составлять украинцы, которые служили в ВСУ, других воинских формированиях и правоохранительных органах. Тех, кто не служил, будут зачислять после присяги. В формирования не будут брать ранее судимых за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления (не распространяется на реабилитированных), а также тех, кто имеет две или более судимости.

Силы теробороны предназначены для выполнения заданий в своих зонах и районах. Главнокомандующий ВСУ может перекинуть их подразделения и на другие участки, но в наступательных операциях они точно использоваться не будут, говорил Галушкин.

Теги: оружие, армия, военные, оборона, ВСУ, территориальная оборона, войска, Юрий Галушкин
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