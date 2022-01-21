Командующий Силами теробороны: Стрелковым оружием и боеприпасами мы укомплектованы на 100%

"Стрелковым оружием и боеприпасами мы укомплектованы на 100%. Наша задача – в кратчайшие сроки сделать так, чтобы мы могли воспользоваться, в случае необходимости, этим оружием, боеприпасами как можно быстрее", – сказал Галушкин.

В то же время, отметил он, у Сил теробороны нет в каждой области пункта постоянной дислокации с ремонтом, комнатами для хранения оружия, складами для хранения материально-технических средств, сигнализацией и другими необходимыми элементами.

По словам командующего, создание действенной системы управления, которую сейчас разрабатывают, а также наличие у каждого батальона и бригады своего резерва территориальной обороны, наличие бронежилетов, касок, оружия позволяет получить боеспособное подразделение, готовое воевать.

"А то, что нет ремонта в помещении, это сейчас не столь важно. Позже придем к высокому уровню материально-бытового обеспечения, но наша главная задача сегодня – быть готовыми к сопротивлению и быть готовыми в самое короткое время", – подчеркнул военный.

По словам Галушкина, в Украине уже сформирован "костяк" сил территориальной обороны в областях, идет процесс комплектования батальонов.