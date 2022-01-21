Командующий Силами теробороны: Стрелковым оружием и боеприпасами мы укомплектованы на 100%

"Стрелковым оружием и боеприпасами мы укомплектованы на 100%. Наша задача – в кратчайшие сроки сделать так, чтобы мы могли воспользоваться, в случае необходимости, этим оружием, боеприпасами как можно быстрее", – сказал Галушкин.
В то же время, отметил он, у Сил теробороны нет в каждой области пункта постоянной дислокации с ремонтом, комнатами для хранения оружия, складами для хранения материально-технических средств, сигнализацией и другими необходимыми элементами.
По словам командующего, создание действенной системы управления, которую сейчас разрабатывают, а также наличие у каждого батальона и бригады своего резерва территориальной обороны, наличие бронежилетов, касок, оружия позволяет получить боеспособное подразделение, готовое воевать.
"А то, что нет ремонта в помещении, это сейчас не столь важно. Позже придем к высокому уровню материально-бытового обеспечения, но наша главная задача сегодня – быть готовыми к сопротивлению и быть готовыми в самое короткое время", – подчеркнул военный.
По словам Галушкина, в Украине уже сформирован "костяк" сил территориальной обороны в областях, идет процесс комплектования батальонов.
16 июля 2021 года Верховная Рада во втором чтении и в целом одобрила законопроекты президента Владимира Зеленского о национальном сопротивлении и увеличении численности Вооруженных сил на 15 тыс. человек, из которых 10 тыс. – для войск территориальной обороны и 1 тыс. – для Сил специальных операций. Зеленский подписал эти документы 29 июля.
С 1 января 2022 года закон "Об основах национального сопротивления" вступил в силу, в ВСУ появился отдельный род войск – Силы территориальной обороны. Зеленский назначил их руководителем бригадного генерала Юрия Галушкина.
Основу добровольческих формирований территориальных общин будут составлять украинцы, которые служили в ВСУ, других воинских формированиях и правоохранительных органах. Тех, кто не служил, будут зачислять после присяги. В формирования не будут брать ранее судимых за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления (не распространяется на реабилитированных), а также тех, кто имеет две или более судимости.
Силы теробороны предназначены для выполнения заданий в своих зонах и районах. Главнокомандующий ВСУ может перекинуть их подразделения и на другие участки, но в наступательных операциях они точно использоваться не будут, говорил Галушкин.