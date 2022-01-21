Силы теробороны точно не будут привлекаться к наступательным операциям – Галушкин

Галушкин: Батальоны территориальной обороны предназначены для выполнения заданий в своих зонах и районах Фото: armyinform.com.ua

Галушкину задали вопрос, как будет действовать тероборона в случае агрессии – будет стоять по периметру города, охранять критическую инфраструктуру, привлекаться на передовую или использоваться в наступательных операциях.

"В наступательных операциях – точно нет. Когда речь идет об открытой агрессии, то речь идет об обороне, а не о наступательных операциях, это во-первых", – сказал он.

Командующий отметил, что сейчас в Верховной Раде идет работа по внесению изменений в закон "Об основах национального сопротивления", чтобы четко определить, будут ли применяться Силы территориальной обороны в зоне ведения боевых действий.

"В законе написано: "Принять все необходимые меры для защиты…", это значит: "своевременное реагирование и принятие необходимых мер по защите территории и защите населения в определенной местности до момента развертывания в пределах такой территории группировки войск/сил". Конечно, будем защищать страну, честно и преданно", – сказал Галушкин.

Говоря о том, могут ли Силы теробороны быть перекинуты со своих территорий в какие-то другие области, военный отметил, что в 2014 году, когда война только началась, стремительно созданные в областях батальоны территориальной обороны были переброшены на фронт. Позднее их переформировали в отдельные мотопехотные батальоны.

"Сейчас, если сформированы батальоны территориальной обороны, они предназначены для выполнения заданий, определенных законами, в своих зонах и районах территориальной обороны. В случае если будут выполняться другие задачи или будет другая обстановка, главнокомандующий Вооруженными силами Украины может принять необходимое решение", – подчеркнул Галушкин.

Он также отметил, что в каждом городе-миллионнике должна быть бригада территориальной обороны. В Украине таких городов пять – кроме столицы, это Львов, Одесса, Днепр и Харьков.