Войска теробороны обеспечены боеприпасами и оружием на случай введения особого периода – Резников

Министр отметил, что силы теробороны в пограничных областях сейчас развернуты на 70%, что позволяет выполнять все поставленные задачи.

"Сегодня и боеприпасами, и вооружением для развертывания сил территориальной обороны в режиме особого периода уже обеспечены. Но сейчас мы работаем над подготовкой помещений для размещения, соответствующих мест для хранения оружия, хранения техники. Все это постепенно развертывается и будет в плановом режиме сделано", – рассказал он.