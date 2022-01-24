Войска теробороны обеспечены боеприпасами и оружием на случай введения особого периода – Резников

Министр отметил, что силы теробороны в пограничных областях сейчас развернуты на 70%, что позволяет выполнять все поставленные задачи.
"Сегодня и боеприпасами, и вооружением для развертывания сил территориальной обороны в режиме особого периода уже обеспечены. Но сейчас мы работаем над подготовкой помещений для размещения, соответствующих мест для хранения оружия, хранения техники. Все это постепенно развертывается и будет в плановом режиме сделано", – рассказал он.
16 июля 2021 года Верховная Рада во втором чтении и в целом одобрила законопроекты президента Владимира Зеленского о национальном сопротивлении и увеличении численности Вооруженных сил на 15 тыс. человек, из которых 10 тыс. – для войск территориальной обороны и 1 тыс. – для Сил специальных операций. Зеленский подписал эти документы 29 июля.
С 1 января 2022 года закон "Об основах национального сопротивления" вступил в силу, в ВСУ появился отдельный род войск – Силы территориальной обороны. Зеленский назначил их руководителем бригадного генерала Юрия Галушкина.
Основу добровольческих формирований территориальных общин будут составлять украинцы, которые служили в ВСУ, других воинских формированиях и правоохранительных органах. Тех, кто не служил, будут зачислять после присяги. В формирования не будут брать ранее судимых за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления (не распространяется на реабилитированных), а также тех, кто имеет две или более судимости.
Силы теробороны предназначены для выполнения заданий в своих зонах и районах. Главнокомандующий ВСУ может перекинуть их подразделения и на другие участки, но в наступательных операциях они точно использоваться не будут, говорил Галушкин.