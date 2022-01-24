"Захвата не будет, потому что за Харьковом – вся Украина". Кличко инициировал собрание правления Ассоциации городов Украины по вопросам теробороны

"Сегодня для защиты Украинского государства крайне важны четкая координация действий, совместная работа и единая позиция местной власти и центральной. Поэтому я инициировал собрать заседание правления Ассоциации городов Украины, на котором обсудим мероприятия по организации территориальной обороны каждой области, каждого города и поселка. Единство, выдержка и спокойствие, взаимопомощь и взаимоподдержка – главное во время столь сложных испытаний для страны", – отметил Кличко.
Он выразил поддержку Харькову, который президент Владимир Зеленский упомянул в интервью The Washington Post 20 января как приграничный город, который может быть захвачен при широкомасштабном российском вторжении.
"На фоне обсуждения в последние дни заявлений относительно якобы вероятного захвата российским агрессором Харькова как председатель Ассоциации городов Украины от имени АГУ хочу выразить городу Харькову и всей Харьковской области поддержку и убеждение, что никакого захвата не будет. Потому что за Харьковом – вся Украина! Кроме Харьковской области, приграничными являются Донецкая, Луганская, Черниговская, Сумская, Херсонская области и некоторые другие регионы, граничащие с Россией. Вопросы их безопасности и обороноспособности – это вопросы безопасности и всех других регионов Украины", – заявил Кличко.
Мэр города Игорь Терехов, комментируя слова Зеленского, отметил, что у Харькова есть все необходимые силы и средства, чтобы дать отпор потенциальному захватчику. "Харьков был и будет украинским городом, жители которого являются гражданами единой и неделимой Украины. И любой, кто посягнет захватить Харьков, должен понимать: на защиту своего любимого города встанут не только харьковчане, но и все украинцы", – подчеркнул Терехов.
Бывший министр внутренних дел Украины, экс-глава Харьковской областной государственной администрации Арсен Аваков призвал Зеленского быть "осторожнее со словами". "Это не сериал и не спектакль. Не нужно бросаться словами… Угрозы реальны – риски высоки, но и сила нашего сдерживания гораздо выше, чем в 2014-м. Без киданий из крайности в крайность, без слез и истерик – будем готовы себя защитить. Когда говорю "будем", имею в виду всю большую Украину", – заявил Аваков. По его словам, "Харьков был и будет украинским городом".
21 января пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров объяснил, что Зеленский говорил о Харькове как о гипотетическом сценарии. "То есть он не имел в виду, что Харьков будет оккупирован", подчеркнул спикер главы государства.