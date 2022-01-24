"Захвата не будет, потому что за Харьковом – вся Украина". Кличко инициировал собрание правления Ассоциации городов Украины по вопросам теробороны

"Сегодня для защиты Украинского государства крайне важны четкая координация действий, совместная работа и единая позиция местной власти и центральной. Поэтому я инициировал собрать заседание правления Ассоциации городов Украины, на котором обсудим мероприятия по организации территориальной обороны каждой области, каждого города и поселка. Единство, выдержка и спокойствие, взаимопомощь и взаимоподдержка – главное во время столь сложных испытаний для страны", – отметил Кличко.

Он выразил поддержку Харькову, который президент Владимир Зеленский упомянул в интервью The Washington Post 20 января как приграничный город, который может быть захвачен при широкомасштабном российском вторжении.

"На фоне обсуждения в последние дни заявлений относительно якобы вероятного захвата российским агрессором Харькова как председатель Ассоциации городов Украины от имени АГУ хочу выразить городу Харькову и всей Харьковской области поддержку и убеждение, что никакого захвата не будет. Потому что за Харьковом – вся Украина! Кроме Харьковской области, приграничными являются Донецкая, Луганская, Черниговская, Сумская, Херсонская области и некоторые другие регионы, граничащие с Россией. Вопросы их безопасности и обороноспособности – это вопросы безопасности и всех других регионов Украины", – заявил Кличко.