Посольство США провело встречу с Кличко по вопросам теробороны столицы

"Встретился сегодня с временной поверенной в делах США в Украине Кристиной Квин. Поблагодарил госпожу Квин за политическую поддержку Соединенными Штатами независимости и территориальной целостности Украины. Она заверила, что США поддерживают стремление украинцев отстаивать свою свободу и демократический путь развития своего государства. В ходе встречи мы обсудили готовность Киева к возможному обострению ситуации в связи с вероятностью дальнейшей агрессии России, подготовкой сил самообороны столицы. Обратился к временной поверенной за помощью экспертов в сфере организации эффективной системы местной самообороны", – сообщил Кличко.
В посольстве США по результатам встречи отметили в Facebook, что продолжают поддерживать киевлян в условиях агрессии.
"Подтвердила городскому главе Кличко, что мы продолжаем поддерживать киевлян в условиях угрозы агрессии. Кризис, созданный Россией, лишь укрепил поддержку партнеров и друзей Украины, повысил решимость ее защитников и создал возможности для политического единства в поддержку светлого будущего Украины", – сказано в официальном сообщении посольства США.
Кличко убежден, что политические распри дестабилизируют ситуацию в стране.
"Мы едины во мнении, что сегодня для всех ветвей власти и для всех политических сил – время объединения усилий для защиты Украины. Ссоры и политическое айкидо в стране только дестабилизируют ситуацию, которой может воспользоваться враг. А он у нас один. Это российский агрессор", – подытожил Кличко.
Он также сообщал, что созывает заседание Ассоциации городов Украины на 28 января по вопросам территориальной обороны, и выразил поддержку харьковчанам.
Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщал 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.
США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила в интервью Financial Times, которое вышло 15 января, что США имеют 18 различных сценариев на случай вторжения России в Украину. В Кремле ответили, что "тоже разные сценарии рассматривают".
В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.
Президент Украины Владимир Зеленский 19 января высказал мнение, что риск российского вторжения в Украину в последнее время не стал больше, но увеличился ажиотаж вокруг этого вопроса. Он призвал украинцев не паниковать, а на следующий день вышло интервью, в котором президент допустил, что российские войска могут попытаться оккупировать Харьков.