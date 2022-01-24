Больно, что в Германии сторонники Путина захватили политический контроль над многими вопросами – Кличко

Кличко ожидает от Германии "четких сигналов", с кем она Фото: Кличко - мер / Facebook

Он отметил, что Россия потратила на это "миллиарды", и теперь в Германии, как считает Кличко, "сторонники Путина захватили политический контроль над многими вопросами".

Мэр Киева подчеркнул, что в свое время он жил в Германии и происходящее ему теперь "больно видеть".

По его словам, в Украине наблюдается "огромное разочарование" от действий Берлина, в частности, из-за нежелания поставлять оборонительное вооружение.

Кличко называет происходящее "предательством друзей в драматической ситуации", напоминая, что Украине с нескольких сторон "угрожают российские войска".

На чьей стороне Берлин – на стороне агрессора или на стороне Украины – задается вопросом украинский политик. И заявляет, что теперь нужны "четкие сигналы от самой важной страны Европы".

В последние месяцы появилась разная информация, свидетельствующая о неоднозначной позиции Германии по вопросам, связанным с Украиной и российской агрессией. Так, в декабре 2021 года министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что Германия блокировала поставки оружия Украине через НАТО, несмотря на предупреждения США о возможном новом вторжении России. Позже Bild написал, что поставку Украине вооружения в рамках НАТО блокировала на тот момент канцлер Германии Ангела Меркель.

17 января 2022 года глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что позиция Германии относительно поставок Украине оборонного оружия остается неизменной.

21 января на тот момент командующий военно-морскими силами Германии Кай-Ахим Шенбах заявил, что "Крымский полуостров потерян и он никогда не вернется", а Путин на самом деле хочет уважения, которого, "возможно, заслуживает". Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба упомянул эти высказывания в числе "разочаровывающих" заявлений немецких чиновников и призвал немецких партнеров "прекратить такими словами и действиями подрывать единство и поощрять Путина к новому нападению на Украину".

В минобороны Германии заявили, что слова командующего ВМС не соответствуют официальной позиции ведомства. Шенбах заявил 22 января, что его слова были "явной ошибкой" и личным мнением, и в тот же день подал в отставку.