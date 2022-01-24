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ПОЛИТИКА

Больно, что в Германии сторонники Путина захватили политический контроль над многими вопросами – Кличко

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Кличко ожидает от Германии "четких сигналов", с кем она
Кличко ожидает от Германии "четких сигналов", с кем она
Фото: Кличко - мер / Facebook

Деньги, которые вкладывала Россия в немецких политиков и немецкие компании, "окупились" для президента РФ Владимира Путина. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в колонке для Bild, опубликованной 23 января.

Он отметил, что Россия потратила на это "миллиарды", и теперь в Германии, как считает Кличко, "сторонники Путина захватили политический контроль над многими вопросами".

Мэр Киева подчеркнул, что в свое время он жил в Германии и происходящее ему теперь "больно видеть".

По его словам, в Украине наблюдается "огромное разочарование" от действий Берлина, в частности, из-за нежелания поставлять оборонительное вооружение.

Кличко называет происходящее "предательством друзей в драматической ситуации", напоминая, что Украине с нескольких сторон "угрожают российские войска".

На чьей стороне Берлин – на стороне агрессора или на стороне Украины – задается вопросом украинский политик. И заявляет, что теперь нужны "четкие сигналы от самой важной страны Европы".

В последние месяцы появилась разная информация, свидетельствующая о неоднозначной позиции Германии по вопросам, связанным с Украиной и российской агрессией. Так, в декабре 2021 года министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что Германия блокировала поставки оружия Украине через НАТО, несмотря на предупреждения США о возможном новом вторжении России. Позже Bild написал, что поставку Украине вооружения в рамках НАТО блокировала на тот момент канцлер Германии Ангела Меркель.

17 января 2022 года глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что позиция Германии относительно поставок Украине оборонного оружия остается неизменной.

21 января на тот момент командующий военно-морскими силами Германии Кай-Ахим Шенбах заявил, что "Крымский полуостров потерян и он никогда не вернется", а Путин на самом деле хочет уважения, которого, "возможно, заслуживает". Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба упомянул эти высказывания в числе "разочаровывающих" заявлений немецких чиновников и призвал немецких партнеров "прекратить такими словами и действиями подрывать единство и поощрять Путина к новому нападению на Украину".

В минобороны Германии заявили, что слова командующего ВМС не соответствуют официальной позиции ведомстваШенбах заявил 22 января, что его слова были "явной ошибкой" и личным мнением, и в тот же день подал в отставку

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщал 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила в интервью Financial Times, которое вышло 15 января, что США имеют 18 различных сценариев на случай вторжения России в Украину. В Кремле ответили, что "тоже разные сценарии рассматривают".

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

Президент Украины Владимир Зеленский 19 января высказал мнение, что риск российского вторжения в Украину в последнее время не стал больше, но увеличился ажиотаж вокруг этого вопроса. Он призвал украинцев не паниковать, а на следующий день вышло интервью, в котором президент допустил, что российские войска могут попытаться оккупировать Харьков.

Теги: Россия, Владимир Путин, Виталий Кличко, Германия, вооружение, вторжение, политика, российская агрессия, война в Украине, мэр
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