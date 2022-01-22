Командующий ВМС Германии, который сделал скандальные заявления о Крыме, подал в отставку

По данным издания, Шенбаха приняли министр обороны Кристине Ламбрехт и генеральный инспектор вооруженных сил Германии Эберхард Цорн. Он подал заявление об отставке, официально об этом объявят позже.

На странице командующего ВМС Германии в Twitter указано, что должность вакантна.

Скриншот: chiefdeunavy / Twitter

По информации Bild, преемником Шенбаха станет контр-адмирал Ян Кристиан Каак.

Der Spiegel пишет, что Шенбах вернулся в Германию. Ближе к вечеру он сообщил министру обороны, что просит ее об отставке. Министр, по данным издания, согласилась.

Позже заявление Шенбаха опубликовала пресс-служба бундесвера.

"Я только что попросил федерального министра обороны немедленно освободить меня от моих обязанностей и обязанностей инспектора военно-морского флота. Бездумные комментарии, сделанные мной в Индии, которые касались вопросов безопасности и военной политики, все больше давят на мой офис. Чтобы предотвратить дальнейший ущерб для ВМС Германии, бундесвера, но прежде всего для Федеративной Республики Германия, я считаю этот шаг необходимым. Федеральный министр приняла мою просьбу", – заявил он.