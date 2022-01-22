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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Командующий ВМС Германии, который сделал скандальные заявления о Крыме, подал в отставку

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Шенбах, по данным СМИ, подал в отставку 22 января
Шенбах, по данным СМИ, подал в отставку 22 января
Фото: chiefdeunavy / Twitter

Командующий военно-морскими силами Германии вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах уходит в отставку. Об этом со ссылкой на источники сообщило издание Bild.

По данным издания, Шенбаха приняли министр обороны Кристине Ламбрехт и генеральный инспектор вооруженных сил Германии Эберхард Цорн. Он подал заявление об отставке, официально об этом объявят позже.

На странице командующего ВМС Германии в Twitter указано, что должность вакантна.

Скриншот: chiefdeunavy / Twitter
Скриншот: chiefdeunavy / Twitter

По информации Bild, преемником Шенбаха станет контр-адмирал Ян Кристиан Каак.

Der Spiegel пишет, что Шенбах вернулся в Германию. Ближе к вечеру он сообщил министру обороны, что просит ее об отставке. Министр, по данным издания, согласилась.

Позже заявление Шенбаха опубликовала пресс-служба бундесвера.

"Я только что попросил федерального министра обороны немедленно освободить меня от моих обязанностей и обязанностей инспектора военно-морского флота. Бездумные комментарии, сделанные мной в Индии, которые касались вопросов безопасности и военной политики, все больше давят на мой офис. Чтобы предотвратить дальнейший ущерб для ВМС Германии, бундесвера, но прежде всего для Федеративной Республики Германия, я считаю этот шаг необходимым. Федеральный министр приняла мою просьбу", – заявил он.

Контекст:

21 января командующий военно-морскими силами Германии Кай-Ахим Шенбах заявил, что "Крымский полуостров потерян и он никогда не вернется", а Путин на самом деле хочет уважения, которого, "возможно, заслуживает". В МИД Украины заявили о неприемлемости таких высказываний и потребовали разъяснений от немецкого правительства.

В минобороны Германии заявили, что слова командующего ВМС не соответствует официальной позиции ведомства.

Шенбах заявил 22 января, что его слова были "явной ошибкой" и личным мнением.

Посла Германии в Киеве Анку Фельдгузен в субботу вызывали в МИД Украины"Отмечена категорическая неприемлемость высказываний командующего военно-морскими силами Германии Кая-Ахима Шенбаха, в частности о том, что Крым никогда не вернется в состав Украины и что наше государство не может отвечать критериям членства в НАТО", – заявили в ведомстве.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Германия, Крым, отставка
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