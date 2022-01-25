ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Вступить в территориальную оборону готовы 56% украинцев – опрос

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Согласно опросу, больше всего желающих вступить в ряды территориальной обороны проживает на западе Украины
Согласно опросу, больше всего желающих вступить в ряды территориальной обороны проживает на западе Украины
Фото: armyinform.com.ua

Украинский институт будущего провел исследование "Готовы ли украинцы к большой войне", в котором задал вопрос респондентам, готовы ли они на фоне информации о возможном вторжении РФ вступить в ряды территориальной обороны. Результаты опроса опубликованы 25 января на сайте института.

Согласно исследованию, 56% украинцев готовы лично принять участие в рядах территориальной обороны: 37% ответили "скорее да", 19% – "точно да". При этом 44% опрошенных не готовы к этому шагу, из них 28% дали ответ "скорее нет", 16% – "точно нет".

Больше всего украинцев, готовых вступить в ряды тероборны, оказалось в возрастной категории 45+ лет – 63% ответили "точно да" и "скорее да". Регионально ответы опрошенных, готовых защищать Украину, распределились следующим образом: север – 54%, центр – 57%, восток – 39%, запад – 62%, юг – 65%, Киев – 56%.

Опрос проводился вместе с социологической компанией "Нью Имидж Маркетинг Групп". Объем выборки составил 1,2 тыс. респондентов. Срок проведения – с 1-го по 23 января 2022 года. Респондентов опрашивали через онлайн-опрос по интерактивной структурированной анкете, ссылка на нее отправлялась потенциальным участникам из базы данных. Выборка презентует взрослое население Украины интернет-пользователей в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность с вероятностью 0,95 не превышает 2,89%.

Контекст:

16 июля 2021 года Верховная Рада во втором чтении и в целом одобрила законопроекты президента Владимира Зеленского о национальном сопротивлении и увеличении численности Вооруженных сил на 15 тыс. человек, из которых 10 тыс. – для войск территориальной обороны и 1 тыс. – для Сил специальных операций. Зеленский подписал эти документы 29 июля.

С 1 января 2022 года закон "Об основах национального сопротивления" вступил в силу, в ВСУ появился отдельный род войск – Силы территориальной обороны. Зеленский назначил их руководителем бригадного генерала Юрия Галушкина.

Основу добровольческих формирований территориальных общин будут составлять украинцы, которые служили в ВСУ, других воинских формированиях и правоохранительных органах. Тех, кто не служил, будут зачислять после присяги. В формирования не будут брать ранее судимых за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления (не распространяется на реабилитированных), а также тех, кто имеет две или более судимости.

Силы теробороны предназначены для выполнения заданий в своих зонах и районах. Главнокомандующий ВСУ может перекинуть их подразделения и на другие участки, но в наступательных операциях они точно использоваться не будут, говорил Галушкин.

24 января министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что Силы территориальной обороны ВСУ сейчас полностью обеспечены боеприпасами и вооружением.

Теги: Украина, соцопрос, территориальная оборона, украинцы, война в Украине
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Виктюк, vivat!" В Киеве открывается выставка по мотивам спектакля "Дама без камелий", посвященная памяти Романа Виктюка
"Виктюк, vivat!" В Киеве открывается выставка по мотивам спектакля "Дама без камелий", посвященная памяти Романа Виктюка
"Малыш, ты супер", "Грудь красивая". Дорофеева в белом лифе крупным планом показала яркий макияж
"Малыш, ты супер", "Грудь красивая". Дорофеева в белом лифе крупным планом показала яркий макияж
"Кажется, что выхода нет". Проживающая в Германии жена мэра Кличко рассказала о своих медитациях
"Кажется, что выхода нет". Проживающая в Германии жена мэра Кличко рассказала о своих медитациях
"Мурат приехал с отдыха, она назло с любовником полетела", "Как хорошо вы отдыхаете". Ани Лорак засветила голую грудь
"Мурат приехал с отдыха, она назло с любовником полетела", "Как хорошо вы отдыхаете". Ани Лорак засветила голую грудь
  "Просто тают во рту", "Очень аппетитно". Кулинарный блогер показала, как за 20 минут приготовить кексы с фруктовой начинкой
  "Просто тают во рту", "Очень аппетитно". Кулинарный блогер показала, как за 20 минут приготовить кексы с фруктовой начинкой
"Такая нежная", "Ноги невероятные". Полякова снялась в очень коротком платье без бретелек
"Такая нежная", "Ноги невероятные". Полякова снялась в очень коротком платье без бретелек
  Дурнев о сексе: Я пару раз доставал сюрприз. У меня необрезанный, на конце члена кармашек. И этот кармашек – он как черпачок
  Дурнев о сексе: Я пару раз доставал сюрприз. У меня необрезанный, на конце члена кармашек. И этот кармашек – он как черпачок
В полиции заявили, что задержали одного из подозреваемых в ограблении вдовы Градского на 100 млн руб.
В полиции заявили, что задержали одного из подозреваемых в ограблении вдовы Градского на 100 млн руб.
"Нервничала, паниковала". Сотрудники Адель рассказали, почему она на самом деле отменила концерты за сутки до начала выступлений
"Нервничала, паниковала". Сотрудники Адель рассказали, почему она на самом деле отменила концерты за сутки до начала выступлений
"Какое роскошное тело", "Секси". Бывшая жена Узелкова в боди засветила голый пах с нижнего ракурса
"Какое роскошное тело", "Секси". Бывшая жена Узелкова в боди засветила голый пах с нижнего ракурса
  Ефросинина: У меня кубики на прессе 10 лет. Тимуру насрать на мой пресс. Он любит мою жопу
  Ефросинина: У меня кубики на прессе 10 лет. Тимуру насрать на мой пресс. Он любит мою жопу
"Спусти трусики". Экс-возлюбленная Илона Маска, певица Граймс снялась топлес в красных стрингах
"Спусти трусики". Экс-возлюбленная Илона Маска, певица Граймс снялась топлес в красных стрингах
"Это не конец прогрессии дынек". Беременная звезда "Орла и решки" Астровская, грудь которой увеличилась на четыре размера, снялась топлес
"Это не конец прогрессии дынек". Беременная звезда "Орла и решки" Астровская, грудь которой увеличилась на четыре размера, снялась топлес
Названа дата выступления Украины на "Евровидении 2022" в Турине
Названа дата выступления Украины на "Евровидении 2022" в Турине
"Не хочется скандала". Экс-участник финала нацотбора Laud после дисквалификации обратился к организаторам с новым предложением
"Не хочется скандала". Экс-участник финала нацотбора Laud после дисквалификации обратился к организаторам с новым предложением
Ани Лорак показала крупным планом голую грудь, ягодицы и промежность
Ани Лорак показала крупным планом голую грудь, ягодицы и промежность
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Там такой пельмень, что не помещается в трусы", "Бабушкин вареник". Каменских показала промежность перед камерой (125412)
2
"Сиськи норм", "Я бы тебя съел". 35-летняя звезда "Женского квартала" Сопонару позировала в "голом" наряде (110224)
3
39-летняя Мейхер выставила на обозрение грудь и показала татуировку в интимном месте (99726)
4
"Она перестала общаться. Вернулась, когда узнала, что я беременна". 40-летняя Тоня Матвиенко рассказала об отношениях с 23-летней дочерью (80686)
5
"Простудишь попу и гнездышко". Никитюк в снегу развела ноги перед камерой (72538)
6
Каменских выставила на обозрение голый пах и грудь (47983)
7
"Блин, жалко бабу", "Серега за "Виагрой" метнулся?" Волочкова снялась голой в бане (45306)
8
Павлик заявил, что 24-летняя дочь цыганского барона, предсказавшая Потапу на шоу "Голос країни" скорое отцовство, – его крестница (40311)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS