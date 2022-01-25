Вступить в территориальную оборону готовы 56% украинцев – опрос

Согласно опросу, больше всего желающих вступить в ряды территориальной обороны проживает на западе Украины Фото: armyinform.com.ua

Согласно исследованию, 56% украинцев готовы лично принять участие в рядах территориальной обороны: 37% ответили "скорее да", 19% – "точно да". При этом 44% опрошенных не готовы к этому шагу, из них 28% дали ответ "скорее нет", 16% – "точно нет".

Больше всего украинцев, готовых вступить в ряды тероборны, оказалось в возрастной категории 45+ лет – 63% ответили "точно да" и "скорее да". Регионально ответы опрошенных, готовых защищать Украину, распределились следующим образом: север – 54%, центр – 57%, восток – 39%, запад – 62%, юг – 65%, Киев – 56%.

Опрос проводился вместе с социологической компанией "Нью Имидж Маркетинг Групп". Объем выборки составил 1,2 тыс. респондентов. Срок проведения – с 1-го по 23 января 2022 года. Респондентов опрашивали через онлайн-опрос по интерактивной структурированной анкете, ссылка на нее отправлялась потенциальным участникам из базы данных. Выборка презентует взрослое население Украины интернет-пользователей в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность с вероятностью 0,95 не превышает 2,89%.